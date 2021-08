Federer med številnimi, ki so odpovedali turnir v Torontu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Švicarski teniški zvezdnik Roger Federer je zaradi poškodbe kolena odpovedal nastop na turnirju v Torontu, so sporočili organizatorji. V Kanadi pa na mastersu po navedbah organizatorjev ne bodo nastopili niti olimpijski prvak, Nemec Alexander Zverev, Italijan Matteo Berrettini, Španec Pablo Carreno Busta in domačin Miloš Raonić.

Federer je dvakrat zmagal na mastersu v Kanadi (2004, 2006), ki se izmenjaje igra v Torontu in Montrealu. Tokrat ne bo nastopil zaradi poškodbe kolena, ki mu v zadnjih letih povzroča največ težav. Švicarski as bo sicer 8. avgusta dopolnil 40 let.

Na turnirju v Torontu ne bosta nastopila niti dobitnika olimpijskih kolajn; Zverev, ki je v Tokiu na OI osvojil zlato kolajno, ter Carreno Busta, ki je v dvoboju za bron ugnal prvega igralca sveta, Srba Novaka Đokovića. Oba sta kot razlog navedla utrujenost po zahtevnih zadnjih tednih v travnatem delu sezone ter kasneje v Tokiu.

V Kanadi ne bo niti Berrettinija, ki je nazadnje igral v Wimbledonu. Tam je v finalu priznal premoč prav Đokoviću. Italijan še naprej okreva po poškodbi stegenske mišice.

Domači turnir pa bo zaradi okrevanja po poškodbi izpustil tudi finalist Wimbledona iz leta 2016 ter finalist domačega mastersa leta 2013 Raonić.

Turnir v Torontu se bo sicer začel 7. avgusta s kvalifikacijam in končal osem dni pozneje s finalnim obračunom.

