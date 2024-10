Teniški igralec Stan Wawrinka je razkril, da namerava nadaljevati tudi v prihodnji sezoni, ko bo marca dopolnil 40 let. Kot sam pravi, ima še vedno veliko ljubezen do tenisa in ne vidi razloga za to, da bi lopar postavil v kot.

Trikratni zmagovalec turnirjev za grand slam je na nedavnem turnirju v Baslu dosegel rekord, potem ko je postal najstarejši igralec, ki je zmagal v glavnem delu tega turnirja. Wawrinka je trenutno najstarejši igralec med 500 uvrščenimi na lestvici ATP. Prvič je na turnirju serije ATP igral leta 2003 in nato na kar 72 turnirjih za grand slam. Nekdanji tretji igralec sveta je v svoji karieri zbral 16 turnirskih lovorik, s turnirskimi denarnimi nagradami pa je zaslužil nekaj več kot 37 milijonov dolarjev (34 milijonov evrov).

Letos se je najdlje prebil do polfinala. Foto: Guliverimage

"Vedno sem načrtoval, da bom nadaljeval. Glede na to, kako se počutim teniško in fizično, kako dobro treniram, kakšna je raven igre, ki jo igram … Seveda pa je odvisno od rezultatov in uvrstitve na lestvici. Če ne bom imel več priložnosti igrati na turnirjih, na katerih ponavadi uživam, bi to lahko vplivalo na mojo motivacijo. Do zdaj še ni bilo tako," je uvodoma za švicarski medij Tages-Anzeiger povedal danes 39-letni Švicar.

V letošnji sezoni ima razmerje zmag in porazov 9-16, najboljši rezultat je dosegel na turnirju v Stockholmu, ko se je prebil do polfinala. Med drugim je premagal Andreja Rubljova, kar je njegova prva zmaga proti igralcu iz prve deseterice po avgustu leta 2023.

Zaveda se, da ne bo vseskozi dobival povabila

Wawrinka, ki je sicer tudi dober prijatelj Rogerja Federerja, je trenutno uvrščen na 169. mesto in je v tej sezoni dobil kar nekaj posebnih povabil (wildcard) organizatorjev turnirja. Povabili so ga tudi na OP ZDA, turnir za grand slam. Devetintridesetletni teniški igralec se zaveda, da se ne bo mogel vseskozi zanašati na posebna povabila organizatorjev. Tako upa, da bo prihodnjo sezono dvignil svojo raven igre in s tem popravil uvrstitev na lestvici.

"Seveda moj cilj ni, da večno igram s posebnim povabilom. Jasno je, da moram narediti vse, da se dvignem na lestvici. Zdaj je na meni, da naredim prave stvari na igrišču, izboljšam svojo uvrstitev in izberem turnirje, na katerih uživam. Moja strast do tenisa je še vedno velika."

"Še vedno živim svoje sanje, ki sem jih imel kot majhen fant." Foto: Guliverimage

Ne vidi razloga, zakaj bi prenehal

Za prihodnjo sezono je Wawrinka še vedno prepričan, da ima vse, da lahko nadaljuje igranje tenisa. "To ne pomeni, da bom spet med najboljšimi desetimi igralci na svetu. Ampak način, na katerega sem igral v zadnjih tednih, mi daje upanje, da vztrajam naprej. Tudi ko sem izgubil, sem igral močno. Še vedno živim svoje sanje, ki sem jih imel kot majhen fant. Ne vidim razloga, zakaj bi nehal," je še povedal Stan the Man, kot tudi imenujejo Wawrinko.

Mirka Federer ga je znala provocirati. Foto: Guliverimage/Getty Images

Najbolj znan incident z ženo Rogerja Federerja

Ljubitelji tenisa se bodo zagotovo spomnili finalnega turnirja iz leta 2014, ko je Mirka Federer, žena Rogerja Federerja, Stanu Wawrinki med dvobojem rekla, da je "cmera" (cry baby, op. p.).

"Cmera," se je sredi polfinalnega dvoboja slišalo iz občinstva. Stan Wawrinka je pokazal na Mirko, pogledal sodnika in vprašal: "Kaj je rekla?" Ko je bila menjava strani, je Stan sodniku razlagal, da se je enako dogajalo že na turnirju v Wimbledonu. "Vsakokrat, ko sem bil na njeni strani, je komentirala med mojimi servisi. To je nevzdržno."

Da je bila mera polna, je Wawrinka nato izgubil v polfinalu, ko je zapravil štiri zaključne žogice za zmago. Spomnimo še, da Federer zaradi poškodbe ni igral v finalu proti Novaku Đokoviću.

Kmalu po incidentu sta s Federerjem na igrišču združila moči

Tistega leta je reprezentanca Švice v finalu Davisovega pokala, najprestižnejšega ekipnega turnirja, premagala Francijo z izidom 3:1. Takrat sta Federer in Wawrinka igrala tudi v igri dvojic in Švici priborila pomembno točko.

