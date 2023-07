Srbska tenisača izgubila polfinale Gstaada

Južnoameričan Pedro Cachin je v polfinalu premagal Srba Hamada Medkedovića s 6:3 in 6:1, Španec Albert Ramos pa je bil boljši od drugopostavljenega Srba Miomirja Kecmanovića s 6:2 in 6:3. Osemindvajsetletni Cachin bo v Švici naskakoval svojo prvo lovoriko na turnirjih ATP, sedem let starejši Ramos pa peto in drugo v Gstaadu po letu 2019. Pred tem je zmagal v Bastadu 2016, nato pa še v Estorilu 2021 in lani v Cordobi.

Gstaad, ATP:



Finale:

Pedro Cachin (Arg) - Hamad Medkedović (Srb) 6:3, 6:1;

Albert Ramos (Špa) - Miomir Kecmanović (Srb/2) 6:2, 6:3.