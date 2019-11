Srbi zanesljivo čez Japonce, Britanci težko čez Nizozemce

Srbska teniška reprezentanca je na svojem prvem dvoboju na zaključnem turnirju Davisovega pokala v Madridu zanesljivo premagala Japonsko s 3:0. Novak Đoković je ugnal Jošihita Nišioko s 6:1 in 6:2, Filip Krajinović je bil boljši od Juičija Sugita s 6:2 in 6:4, za tretjo srbsko zmago pa je poskrbela naveza Viktor Troicki/Janko Tipsarević. Ta je bila boljša od kombinacije Ben McLachlan/Jasutaka Učijama s 7:6 (5) in 7:6 (4).

Srbi, za mnoge prvi favoriti letošnjega prenovljenega finalnega turnirja v Davisovem pokalu, se bodo v četrtek za prvo mesto v skupini A pomerili s Francozi, ki so v torek ukanili Japonce z 2:1.

V današnjih popoldanskih in zgodnjih večernih urah sta bila na sporedu še dva dvoboja. Nemčija je po svoji uvodni zmagi v skupini C nad Argentino odločno zakorakala proti četrtfinalu. Na posamičnih dvobojih je bil Philipp Kohlschreiber boljši od Guida Pelle z 1:6, 6:3 in 6:4, medtem ko je Jan-Lennard Struff ukanil Diega Schwartzmana s 6:3 in 7:6 (8).

V igri dvojic sta bila Nemca Kevin Krawietz in Andreas Mies po maratonskem boju - prav vsi nizi so epilog dobili v podaljšani igri - boljša od argentinske naveze Maximo Gonzalez/Leonardo Mayer s 6:7 (4), 7:6 (2) in 7:6 (18).

What. A. Match. 👏



In 3 hours and 18 minutes, Germany beat Argentina in the longest Davis Cup tiebreak ever ⏰#DavisCupMadridFinals #byRakuten pic.twitter.com/U9bD7PHBUb — Davis Cup by Rakuten Madrid Finals (@DavisCupFinals) November 20, 2019

Najbolj negotovo je na obračunu med Veliko Britanijo in Nizozemsko. Na današnjem prvem posamičnem dvoboju skupine F je Škot Andy Murray po hudem boju premagal Tallona Griekspoorja s 6:7 (7), 6:4 in 7:6 (5), izid v zmagah pa je izenačil Robin Haase po zmagoslavju nad Danom Evansom s 3:6, 7:6 (5) in 6:4.

V odločilnem dvoboju za zmago z 2:1 je bila britanska naveza Jamie Murray/Neal Skupski boljša od nizozemske kombinacije Wesley Koolhof/Jean-Julien Rojer s 6:4 in 7:6 (6).

V današnjih večernih urah so na sporedu še dvoboji med Belgijo in Avstralijo, Hrvaško in Španijo ter ZDA in Italijo.

V prvem delu letošnjega zaključnega turnirja Davisovega pokala v španski prestolnici je 18 ekip razvrščenih v šest skupin, ki bodo dale četrtfinaliste. Od četrtfinala naprej bo tekmovanje potekalo na izpadanje, finale pa bo na sporedu v nedeljo. Pred tem je Davisov pokal potekal skozi vse leto na izpadanje.

Novo je tudi, da po novem igralci nastopijo le še v dveh posamičnih dvobojih in enem obračunu dvojic, kjer igrajo na dva dobljena niza. Po starem formatu so igrali na tri dobljene nize, na sporedu pa so bili štirje posamični dvoboji in igra dvojic.

