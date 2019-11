Uspešno začeli tudi Francozi, Argentinci in Kazahstanci

Teniške reprezentance Francije, Argentine in Kazahstana so prišle do uvodnih zmag na zaključnem turnirju Davisovega pokala v Madridu. Francozi so imeli nekaj težav z Japonci, a na koncu vseeno zmagali z 2:1, Argentinci so s 3:0 ugnali Čilence, Kazahstanci pa z 2:1 Nizozemce.

V skupini A je Francija imela kar nekaj težav z Japonsko. Jo-Wilfried Tsonga je Franciji prinesel vodstvo z zmago s 6:2 in 6:1 nad Yasutako Uchiyamajem, Yoshihito Nishioka pa je potem s 7:5 in 6:2 premagal Gaela Monfilsa in izenačil izid na 1:1 v zmagah.

V dvoboju dvojic sta prvi niz s 7:6 (4) dobila Japonca Ben McLachlan in Uchiyama, preostala dva pa 6:4 in 7:5 Nicolas Mahut in Pierre-Hugues Herbert, ki sta Franciji zagotovila zmago z 2:1 v zmagah. Japonsko v sredo čaka obračun s Srbi, za katere bo igral tudi drugi igralec sveta Novak Đoković.

Argentina je dvoboj proti Čilu dobila brez težav s 3:0 v zmagah. Posamični zmagi sta Argentincem priigrala Guido Pella, ki je s 6:4 in 6:3 premagal Nicolasa Jarryja, in Diego Schwartzman, ki je bil s 6:2 in 6:2 boljši od Cristiana Garina. Med dvojicami je argentinska naveza Maximo Gonzalez/Leonardo Mayer prišla do zmage s 6:3 in 7:5 proti čilski dvojici Jarry/Hans Podlipnik-Castillo. V skupini C igra še Nemčija, ki se bo v sredo pomerila z Argentino.

Argentina je suvereno opravila svojo nalogo. Foto: Reuters

Kazahstan je v skupini E z 2:1 v zmagah premagal Nizozemsko. Najprej je prvi kazahstanski lopar Mihail Kukuškin s 6:2 in 6:2 premagal Botica Van De Zandschulpa, potem pa je izid v zmagah izenačil Robin Haase, ki je s 7:5, 3:6 in 7:6 (5) ugnal Aleksandra Bublika. Kazahstanu je zmago prinesla igra dvojic, ki sta jo s 6:4 in 7:6 (2) dobila Kukuškin in Bublik, ki sta bila uspešnejša od nizozemske naveze Haase/Jean-Julien Rojer. Nizozemsko v sredo čaka težko delo proti Veliki Britaniji.

Zvečer sledijo še obračuni med Rusijo, ki je v ponedeljek s 3:0 ugnala branilko naslova Hrvaško, in Španijo v skupini B, Avstralijo in Kolumbijo v skupini D ter Kanado in ZDA v skupini F. Kolumbijci so v ponedeljek z 1:2 izgubili uvodni dvoboj proti Belgijcem, Kanadčani pa so z 2:1 ugnali Italijane.

Zanimivost letošnjega turnirja v Madridu je, da Davisov pokal prvič poteka po novem formatu. V prvem delu je 18 ekip razvrščenih v šest skupin, ki bodo dale četrtfinaliste. Od četrtfinala naprej bo tekmovanje potekalo na izpadanje, finale pa bo na sporedu v nedeljo. Pred tem je Davisov pokal potekal skozi vse leto na izpadanje.

Novo je tudi, da po novem igralci nastopijo le še v dveh posamičnih dvobojih in enem obračunu dvojic, kjer igrajo na dva dobljena niza. Po starem formatu so igrali na tri dobljene nize, na sporedu pa so bili štirje posamični dvoboji in igra dvojic.

