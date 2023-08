"Doživel sem preveč psihičnih in fizičnih solza"

Matteo Berretini je teniški lopar prvič prijel v roke, ko je bil star vsega tri leta. A zanimivo je, da mu tenis najprej ni bil všeč. Bolj so ga zanimali judo in borilne veščine. Medtem ko je njegov brat v otroški sobi police polnil s športnimi rekviziti, se je on raje zatopil v svet legokock in jih potrpežljivo sestavljal. A prav njegov brat ga je prepričal, da je pri osmih letih še enkrat poskusil z loparjem, in od takrat je ostal zavezan tenisu.

Že od otroštva ni maral izgubljati, ampak je želel zmagati v vsem. Prav tako je danes na igrišču in meni, da gre pri tem za samospoštovanje. "Zmeraj si mislim: 'Preveč sem garal, se cele dneve boril, tako da nimam pravice oddati točke ali obupati. Če želi nasprotnik zmagati, se mora potiti do konca.' Da se odpovem dvoboju, je edina stvar, ki je ne prenesem. Nikoli nočem odnehati."

"Sovražim poraze, vendar sem jih vedno uporabljal za to, da sem se izboljšal. " Foto: Reuters

Še danes si pogleda finale iz Wimbledona

Njegova športna kariera se je vzpenjala in na svetovni lestvici se je prebil vse do šestega mesta. V svoji karieri je osvojil sedem turnirskih lovorik, eden najodmevnejših rezultatov pa je bil lanski finale v Wimbledonu, ko je potem izgubil proti Novaku Đokoviću. Tenis ga je med drugim naučil izgubljati, po njegovih besedah morajo tudi najboljši igralci požreti poraz.

"Sovražim poraze, vendar sem jih vedno izkoristil za to, da sem se izboljšal. Na primer v Wimbledonu, ko sem igral v finalu. Uspela mi je izjemna pot … Bil sem tako zelo blizu naslovu, da še vedno gledam posnetek tiste tekme, da lahko razumem, kje bi bil lahko še boljši. Izgubil sem en dvoboj, zadnji, vendar sem bil ponosen, da sem s svojo državo delil nekaj, na kar so bili ponosni tudi Italijani."

Kaj je delal narobe?

V ekskluzivnem intervjuju za Corriere della Sera je spregovoril tudi o svojih bolj temačnih dnevih, ko je imel težave s poškodbami. V zadnjem letu sem imel preveč psiholoških in fizičnih obremenitev. "Bila so obdobja, ko moje telo in glava nista bila usklajena. Mislim, da sem preveč želel od svojega telesa. Če sem v težavah, po navadi še bolj delam, kar ni vedno prav. Če stvari ne gredo po načrtih, dam glavo dol in stisnem, ampak to je narobe. Če te glava zavaja, telo pa je bolano, potem plačaš ceno," je v intervjuju razlagal Berrettini.

Za slabe predstave so krivili tudi njegovo partnerico Melisso Satta. Foto: Guliverimage

"Doživel sem preveč psihičnih in fizičnih solza"

V tistem času so se pojavljale govorice, da ga je njegova partnerica Melissa Satta prepričevala, naj pusti tenis. Sam je dejal, da so bile težave povezane s tem, da ni mogel tekmovati. "Ko se počutim izčrpanega, je to ena izmed stvari, ki me dela živega. Doživel sem preveč psihičnih in fizičnih solza. Zdi se, da tema nima konca, pogoltne te. Namesto da bi stal pri miru in lovil sapo, si koplješ brezno."

"Bili so trenutki, ki jih nisem maral, ampak so bili bistvenega pomena, da sem našel razloge za veselje, kar sem delal kot že otrok. Pomislil sem na izvore, da bi našel samega sebe. Tema mi je dala prostor za to," je še povedal trenutno 38. igralec sveta.

Zdi se, da je Berrettini našel pot iz brezna, ko je spet začel dosegati dobre rezultate. Vidnejši dosežek mu je uspel letos v Wimbledonu, ko se je prebil do osmine finala.

