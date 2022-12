Športnik leta na Norveškem je prvič postal teniški igralec

Štiriindvajsetletni Casper Ruud je leta 2022 zmagal na treh turnirjih ATP v Gstaadu, Ženevi in Buenos Airesu ter se uvrstil v finale še štirih turnirjev. Zaigral je v finalih dveh turnirjev za grand slam, in sicer na odprtem prvenstvu Francije v Parizu in na odprtem prvenstvu ZDA v New Yorku.

Prav tako je zaigral v finalu turnirja serije masters 1000 v Miamiju in v finalu zaključnega turnirja sezone ATP. Postal je sploh prvi Skandinavec po Stefanu Edbergu leta 1992, ki je igral v finalu zaključnega turnirja sezone ATP.

V letošnji izvedbi izbora najboljšega športnika leta Norveške Aftenposten, zgodovina tega izbora sega v daljne leto 1933, je Ruud prehitel trikratno olimpijsko prvakinjo iz Pekinga v biatlonu Marte Olsbu Roeiseland.

V zadnjih treh izdajah podeljevanja te nagrade, ki se podeljuje norveškim športnikom za največji športni dosežek leta, so zmagali predstavniki nezimskih športov. "Zlato medaljo" Norveške se lahko istemu športniku podeli samo enkrat.

Leta 2020 je slavil norveški nogometaš Erling Haaland, lani pa atlet Jakob Ingebrigtsen.

