Alaba, ki je bil rojen na Dunaju očetu iz Nigerije in materi s Filipinov, je devetič postal avstrijski nogometaš leta. "To me zelo veseli in je zame osebno zelo pomembno," je dejal 30-letni igralec. Branilec je z Real Madridom v minuli sezoni osvojil ligo prvakov in špansko prvenstvo.

Alaba pa je z avstrijsko reprezentanco ostal brez nastopa na svetovnem prvenstve v Katarju. Alaba je bil od leta 2008 do prejšnjega leta član nemškega prvoligaša Bayerna Münchna.

V izboru je prejel skupno 58 točk, Arnautović je na drugem mestu zbral 16 točk. Tretje mesto sta si razdelila Laimer in Trauner, ki sta prejela vsak po sedem točk.