Španci, Argentinci in Poljaki do novih zmag, Čile odpravil Srbijo

Španska moška teniška vrsta je na pokalu ATP v Sydneyju prišla še do druge zmage, potem ko je v skupini A s 3:0 ugnala Norveško. V isti skupine je Čile z 2:1 odpravil Srbijo. V skupini D pa sta stoodstotni Argentina in Poljska. Prva je danes s 3:0 ugnala Grčijo, druga pa z enakim izidom Gruzijo.

V boju Argentine in Grčije je na nedosegljivih 2:0 povišal Diego Schwartzman, ki je v tesnem boju odpravil četrtega igralca sveta Stefanosa Cicipasa s 6:7 (5), 6:3, 6:3. To je bila šele tretja Argentinčeva zmaga proti igralcu iz najboljše svetovne peterice. Izkoristil je tudi še nekoliko slabšo formo Grka po njegovih težavah s komolcem.

Grčija je tako še brez zmage na tem turnirju, enak izkupiček ima tudi Gruzija, ki je tokrat gladko izgubila proti Poljski.

V skupini A so Španci, ki igrajo brez Rafaela Nadala, znova s 3:0 premagali tekmeca, to je bila tokrat Norveška. Pablo Carreno Busta je Viktorja Đurasovica premagal s 6:3, 6:3, Roberto Bautista Agut pa je ugnal Casperja Ruuda s 6:4, 7:6 (4). Končni izid sta z zmago v dveh nizih v dvojicah potrdila Alejandro Davidovich Fokina in Pedro Martinez.

"Casper igra izvrsten tenis, lani je imel izjemno leto, danes pa sem tudi jaz igral odlično. Zelo dobro sem vračal servise in naredil malo neizsiljenih napak ob sicer agresivni igri," je dejal Bautista Agut.

Na drugem dvoboju skupine pa so Čilenci z 2:1 odpravili Srbijo, za katero ne igra prvi igralec sveta Novak Đoković. Odločilno točko sta Čilu med dvojicami priigrala Tomas Barrios Vera in Alejandro Tabilo. Španija je tako na vrhu z dvema zmagama, Čile in Srbija imata po eno, Norveška je še brez zmage.

Na pokalu ATP nastopa 16 ekip, ki so razdeljene v štiri skupine. Le najboljši štirje se bodo uvrstili v polfinale, ki bo na sporedu 7. in 8. januarja. Finale bo 9. januarja. Nagradni sklad je deset milijonov dolarjev.