Presenetljiva poraza Medvedjeva in Berretinija, Zverev uspešen

Rus Danil Medvedjev in Italijan Matteo Berrettini sta doživela nepričakovana poraza na pokalu ATP v Sydneyju, turnirju, ki sodi v pripravo na novo sezono in prvi grand slam sezone v Melbournu. Uspešen je bil olimpijski prvak Nemec Aleksander Zverev.

Zmagovalec odprtega prvenstva ZDA Medvedjev je prvi igralec zaradi poškodb in covida-19 ne optimalno pripravljene ruske ekipe na tem turnirju, kjer Rusi branijo lansko zmago, ko so v finalu ugnali Italijane.

V uvodu Medvedjevu, drugemu igralcu z lestvice ATP, ni šlo po načrtih. V dvoboju s 35. s svetovne lestvice Francozom Udom Humbertom je vodil s 7:6 (5) in 3:0, nato pa oddal niza s 5:7 in 6:7 (2) in po skoraj treh urah izgubil dvoboj.

"Bilo je zelo težko, zato sem zelo vesel. Že v prvem nizu sem imel nekaj priložnost, v nadaljevanju pa sem se trudil ostati sproščen in osredotočen na to, kar moram storiti," je bil po uspehu zadovoljen Francoz, ki je dosegel eno največjih zmag v karieri.

Peti igralec sveta Andrej Rubljov je nato imel kar nekaj težav, a ubranil 15 od 19 točk Francozu Arthurju Rinderknechu za odvzem servisa ter si priigral zmago z 2:6, 7.5 in 6:3. Za skupno zmago so Rusi nato dobili še igro dvojic, ko sta Medvedjev in Roman Safiulin ugnala Edouarda Roger-Vasselina in Fabrica Martina s 6:4 in 6:4.

Rusija na turnirju nastopa v skupini z Italijo in Avstralijo, ki jo vodi sedmi igralec z jakostne lestvice Matteo Berrettini, ki ga je v dveh nizih odpravil Avstralec Alex de Minaur s 6:3 in 7:6 (4). "Trdo sem delal. Sem v življenjski formi in pripravljen na odlično leto," je bučni množici domačih navijačev po zmagi sporočil de Minaur.

Matteo Berrettini je proti Avstralcme izgubil tako posamezno kot v dvojicah. Foto: Guliverimage

Pred tem je drugi Italijan Jannik Sinner ugnal Maxa Purcella gladko s 6:1 in 6:3. Odločala je igra dvojic. Matteo Berrettini in Simone Bolelli nista našla načina za drugo točko azzurov. S 6:3 in 7:5 sta se zmage veselila John Peers in Luke Saville.

Dobro pa je šlo med favoriti Zverevu, ki je z zmago nad Cameronom Norriejem s 7:6 (2) in 6:1 zagotovil Nemčiji prvo točko v dvoboju z Veliko Britanijo. "To je bila moja prva tekma v sezoni, ki seveda ne more biti najboljša, a vseeno sem zadovoljen," je po tekmi dejal 24-letni Hamburžan.

Pred tem je Dan Evans premagal drugega Nemca Jan-Lennarda Struffa s 6:1 in 6:2. V dvojicah sta bila nato boljša Britanca Jamie Murray in Daniel Evans, ki sta Zvereva in Kevina Krawietza premagala s 6:3 in 6:4.

V isti skupini so ZDA ugnale Kanado. Mojster servisa John Isner je Braydena Schnura odpravil s 6:1 in 6:3. Za Kanado v posamični konkurenci še vedno ne igra prvi zvezdnik Denis Shapovalov, ki še čuti utrujenost po prebolelem covidu-19, zato je imel Taylor Fritz nekoliko lažje delo in premagal Felixa Augerja Alliasimeja s 6:7 (6), 6:4 in 6:4.

"Razočaran sem, ker ne morem igrati, a fizično se res še en počutim pripravljenega," je dejal Shapovalov, ki je nato vendarle zaigral vsaj v dvojicah. A Fritz in Isner sta ugnala Auger-Aliassimeja in Shapovalova s 6:4 in 6:4.

V polfinale pokala ATP se uvrstijo le zmagovalne ekipe vseh štirih skupin.