Slovenski tenisači že trenirajo na Kitajskem

Dvoboj bo potekal 2. in 3. februarja na trdi podlagi na zunanjih igriščih, ki so jih izbranci kapetana Grege Žemlje že spoznali.

"Artnak je zelo dobro igral na turnirju serije challenger v Indian Wellsu. Prišel jo do četrtfinala in je na novi lestvici ATP uvrščen najvišje v karieri. Vsi igralci z izjemo Blaža Role so v tekmovalnem pogonu, ekipo za dvoboj pa bom določil po treningih tu na Kitajskem," je v domovino za Teniško zvezo Slovenije sporočil Žemlja.

Foto: Teniška zveza Slovenije Kapetan ima na voljo Blaža Rolo, Artnaka, Dominka in Matica Križnika. Na drugi strani mreže bodo Kitajsko zastopali Zhizhen Zhang, ki zaseda 50. mesto na lestvici ATP, Yibing Wu, ki je 118., Juncheng Shang (141.) in Yunchaokete Bu (173.).

"Njihov tretji igralec je isti letnik kot naš Matic. Na OP Avstralije je igral v 3. krogu, na začetku leta pa je v Hong Kongu prišel do polfinala, premagal je tudi Američana Francesa Tiafoeja. Prvi igralec je v Avstraliji izpadel v drugem krogu, v dvojicah pa je igral celo v polfinalu. Ni velike filozofije, ve se, kdo je favorit. Ne vem, kdaj so nazadnje igrali v polni zasedbi.

Zaradi koronavirusa so močno nazadovali, zdaj pa so se zbrali v najmočnejši zasedbi. Veliko razmišljam o taktiki in naši postavi. Vem, da njihov drugi igralec od avgusta ni igral, ampak imajo dovolj kakovosti, da lahko zapolnijo tudi to vrzel. So favorit, ampak mi bomo dali vse od sebe," poudarja Žemlja.

Rola je trenutno na 443. mestu, Artnak je 487., Dominko 1107., Križnik 1274.

V primeru zmage bo Slovenija obstala v drugi svetovni skupini, ob porazu pa bo nazadovala v tretji rang tekmovanja, ki poteka na regionalni ravni.

V spremljevalni ekipi sta poleg kapetana Žemlje še njegov pomočnik Iztok Kukec in fizioterapevt Miha Mihalič.

Preberite še: