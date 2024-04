Slovenke novembra doma proti Nizozemski

Slovenija je v aprilskem terminu izgubila kvalifikacije za zaključni turnir proti Slovaški, Nizozemska pa se je v t. i. playoff uvrstila iz evroafriške skupine.

Njene barve na turnirju na Portugalskem so zastopale Suzan Lamens (134.), Anouk Koevermans (367.), Eva Vedder (413.) in Demi Schuurs (848.). Najvišjeuvrščena nizozemska teniška igralka na lestvici WTA je sicer Arantxa Rus na 47. mestu.

Slovenija je v Bratislavi nastopila brez obeh najboljših igralk, Kaje Juvan in Tamare Zidanšek. Najvišje uvrščena je bila Veronika Erjavec na 203. mestu.

Zmagovalke novembrskega dvoboja bodo napredovale v kvalifikacije za zaključni turnir pokala BJK, poraženke pa se bodo preselile na regionalno raven.

Mednarodna teniška zveza (ITF) je opravila tudi žreb zaključnega turnirja, ki bo letos prav tako v Sevilli. Tekmovanje bo potekalo po nekoliko drugačnem sistemu kot lani, ko se je Slovenija prebila vse do polfinala, hkrati pa bo na sporedu en teden pozneje, se pravi med 12. in 20. novembrom.

Namesto skupinskega dela bodo dvoboji potekali na izpadanje. Kot je pojasnila ITF, so časovno spremembo uvedli zaradi boljšega izkoristka v koledarju teniških tekmovanj, spremembe pri formatu pa so sprejeli po odzivih igralk, kapetanov ekip, navijačev in lastnikov televizijskih pravic.

Po novem tako ne bo več skupinskega dela, ampak bodo ekipe že od začetka igrale na izpadanje. Štiri ekipe (branilke naslova Kanadčanke, poraženke lanskega finala Italijanke ter Avstralke in Čehinje) bodo imele status nosilk in bodo v prvem krogu proste.

Pomerile se bodo z zmagovalkami parov prvega kroga, ki so Nemčija - Velika Britanija, Slovaška - ZDA, Španija - Poljska in Japonska - Romunija.

Slovenska moška reprezentanca bo junija igrala na turnirju evropske skupine Davisovega pokala v Ulcinju v Črni gori skupaj Azerbajdžanom, Ciprom, Kosovom, Moldavijo, Severno Makedonijo in Črno goro. Tri najboljše ekipe bodo napredovale v drugo svetovno skupino.

