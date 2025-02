Sinner po dopinškem zapletu ostal brez prestižne nominacije

Italijanski teniški igralec Jannik Sinner po zapletih in dopinškem primeru, po katerem je prejel trimesečno prepoved nastopanja, ni več v izboru za prestižno športno nagrado Laureus.

"Po razpravah akademije Laureus smo se odločili, da bo nominacija Jannika Sinnerja v izboru za športnika leta umaknjena. Spremljali smo celoten primer, odločitve ustreznih svetovnih organov, in čeprav smo videli olajševalne okoliščine, menimo, da zaradi trimesečne prepovedi igranja nominacija ni več upravičena. Jannik in njegova ekipa so bili o tem tudi obveščeni," je povedal predsednik odbora za podelitev nagrad Sean Fitzpatrick.

Zaslišanje na športnem razsodišču je bilo predvideno za april, a sta Sinner in WADA prišla do kontroverznega dogovora, ki je privedel do številnih kritik drugih igralcev. V začetku februarja se je namreč 23-letni Sinner strinjal s trimesečno prepovedjo igranja tenisa, potem ko je priznal "delno odgovornost" za napake ekipe, zaradi katerih je bil marca 2024 dvakrat pozitiven na doping.

Njegov suspenz se konča 4. maja, kar mu omogoča, da se vrne pravočasno za odprto prvenstvo Francije, drugi letošnji turnir za grand slam v sezoni.

Nagrade Laureus vsako leto od leta 2000 podeljuje 69-članska žirija, ki jo sestavljajo športni velikani, ki sestavljajo Akademijo Laureus. Leta 2024 je petič zapored to nagrado prejel Novak Đoković. Letošnje nominirance bodo sicer razglasili v ponedeljek v Madridu.

