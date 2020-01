Simona Halep lovi polfinale proti Estonki

V ženskem delu OP Avstralije bodo ženske igrale dva četrtfinalna dvoboja. Prvi bosta igrali Simona Halep in Anett Kontaveit, nato se bosta udarili še Garbine Muguruza in Anastasija Pavuljčenkova.

Simona Halep in Anett Kontaveit sta do zdaj igrali dva dvoboja in oba je dobila Romunka. Med Garbine Muguruzo in Anastasijo Pavuljčenkovo je statistika na strani Muguruze (4:1).