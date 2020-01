Nadal pričakuje težek dvoboj

Deseti dan OP Avstralije bosta na sporedu še zadnja dva četrtfinalna dvoboja. Najprej bosta igrala Stan Wawrinka in Aleksander Zverev, nato pa še Rafael Nadal in Dominic Thiem.

Stan Wawrinka, dober prijatelj Rogerja Federerja, letos v Melbournu kaže zelo dober tenis in je zagotovo eden tistih, ki bi ga lahko gledali v velikem finalu. A pred tem ga čaka še kar nekaj dela. V četrtfinalu ga čaka Aleksander Zverev, sedmi nosilec turnirja. Švicar in Nemec sta do zdaj igrala dva medsebojna dvoboja in oba je dobil Zverev.

Zelo zanimiv bo tudi drugi četrtfinale. Rafael Nadal je do zdaj oddal le en niz, medtem ko jih je Dominic Thiem pet. Tudi statistika medsebojnih dvobojev je na strani Španca 9:4. Nazadnje sta igrala lani v finalu OP Francije, ko po štirih nizih boljši Nadal.

"Pričakujem zelo težek dvoboj. Igra zelo dobro. V ponedeljek sem ga videl, kako je igral proti Gaelu Monfilsu. Igral je na zelo visoki ravni. Zelo dobro se poznava. To bo naporen dvoboj, a tudi zanimiv," je pred dvobojem povedal Nadal, 19-kratni zmagovalec turnirjev za grand slam.