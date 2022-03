Še pred dnevi je bežala pred ruskimi bombami, danes igra v finalu teniškega turnirja

Se spomnite prispevka o 21-letni ukrajinski teniški igralki Dajani Jastremski, ki je pred tednom dni skupaj s svojo 15-letno sestro Ivano z ladjo pobegnila iz ukrajinske Odese in našla začasno zatočišče v Lyonu v Franciji?

Zdaj zgodba dobiva precej bolj pozitivne razsežnosti. Potem ko je Dajana Jastermska dobila povabilo na teniški turnir WTA v Lyonu v Franciji, tam ni le sodelovala, ampak odlično nastopila in se bo danes v finalu proti Kitajki Zhang Shuai potegovala za svojo četrto turnirsko zmago.

Kot je povedala po polfinalnem obračunu, njena odlična igra izvira iz navijaške podpore, ki jo čuti z vsega sveta. "Samo zaradi vas še vedno zmagujem," je povedala množici navijačev na tribunah turnirja Lyon Open.

Foto: Guliverimage

Ogrnjena v ukrajinsko zastavo

Po zmagi nad Romunko Sorano Cirstea, ki jo je premagala s 7-6 (7-5), 4-6, 6-4, se je zrušila na kolena in zajokala, nato pa odela v ukrajinsko zastavo, ki je zadnji teden sestavni del njene oprave.

Jastremska, ki je bila nekdaj 21. igralka sveta, danes pa na lestvici WTA zaseda 140. mesto, je 25. februarja na Instagramu objavila srce parajoče fotografije in video, ki prikazuje, kako se dekleti poslavljata od staršev, ki sta ju pospremila do manjšega pristanišča v Odesi. Tam sta se v solzah vkrcali na ladjo in po reki Donavi odpluli proti Romuniji, od tam pa z letalom odpotovali proti Franciji. Družina je pred tem dve noči preživela v podzemni garaži, nato pa so sprejeli odločitev, da bo za dekleti najbolje, da zapustita domovino.

Sestri sta že tri dni pozneje nastopili na turnirju Lyon Open, kjer sta v igri dvojic sicer izpadli že v prvem krogu (navdušili sta s prihodom z ukrajinsko zastavo, kar si lahko ogledate v spodnjem videu), a v igri posameznic je bila Dajana nepremagljiva in se ji nasmiha prva turnirska zmaga po letu 2019, ko je zmagala v Strasbourgu.

Proud of my younger sister❤️ but hard to be there on court…. 💙💛🇺🇦🙏🏼🥺 https://t.co/nAxM80tRjK — Dayana Yastremska (@D_Yastremska) February 28, 2022

Enaindvajsetletna Ukrajinka se bo za svoj četrti naslov v karieri po Hua Hinu (2019), Strasbourgu (2019) in Hongkongu (2018) potegovala danes ob 15. uri.

For you 🇺🇦💙💛 finals ! https://t.co/NUYHjQYAtd — Dayana Yastremska (@D_Yastremska) March 5, 2022

Igralka ima na tribunah močno navijaško podporo, v teh dneh vsi navijači, z izjemo ruskih, navijajo za ukrajinske športnike.

"Ko sem na Instagramu objavila fotografijo o odhodu iz moje domovine, sem dobila ogromno pozitivnih sporočil iz Francije in ostalih delov sveta, a si nisem predstavljala, da bom tudi na turnirju deležna takšne podpore," je povedala Jastremska.

Foto: Guliverimage

