Novak Đoković ta teden igra na turnirju v Ženevi. Odločitev je med poznavalci tenisa povzročila kar nekaj začudenja. Srbski zvezdnik se je v preteklosti že odločil, da je tik pred OP Francije igral na turnirju. In kakšen je bil rezultat na pariškem pesku?

Srbski teniški igralec se le redko odloči igrati na turnirju tik pred turnirjem za grand slam, kjer jih čakajo naporni dvoboji, ki se igrajo na tri dobljene nize. Prvi igralec sveta letos na pesku ni prav veliko igral. Pred ženevskim turnirjem je igral le na šestih dvobojih. V Monte Carlu se je prebil do polfinala, medtem ko je v Rimu izpadel v tretjem krogu.

Novak Đoković na pesku ni igral prav veliko dvobojev. Foto: Guliverimage

Zakaj se je odločil, da bo igral tik pred Parizom?

Nole je pred turnirjem v Ženevi poudaril, da mora pred Rolandom Garrosem igrati na več dvobojih. "Razlog, zakaj sem se odločil, da pridem in igram, je, da se mi zdi, da je v tem trenutku tekma najboljši trening. Čutim, da potrebujem več tekem. Tudi če gre za en, dva, tri ali štiri dvoboje, upam, da je to dobro zame, ker tako poskušam najti formo, ki jo potrebujem za Roland Garros."

Ni prvič, da se je 24-kratni zmagovalec turnirjev za grand slam odločil, da bo igral na turnirju pred največjim turnirjem na pesku. Nazadnje se je zgodilo v sezoni 2021. Takrat je igral na domačem turnirju v Beogradu in tam tudi zmagal. Pred turnirjem v Beogradu je igral na treh turnirjih in tistega leta v Monte Carlu izpadel že v tretjem krogu.

Scenarij se je ponovil tudi na OP Francije, kjer je prišel vse do konca. V polfinalu je po štirih nizih premagal Rafaela Nadala, kralja peska. V finalu pa je igral s Stefanosom Cicipasom. Grk je vodil že z 2:0 v nizih, a se je Novaku uspelo vrniti in takrat je še drugič v karieri dobil pariški turnir.

Že dobil nasprotnika v prvem krogu

Sedemintridesetletni Beograjčan je na letošnjem OP Francije že dobil nasprotnika v prvem krogu. To je 33-letni domačin Pierre-Hugues Herbert, trenutno 143. igralec sveta.

Marca se je razšel z Goranom Ivaniševićem. Foto: Reuters

Marca je odslovil trenerja

Enemu najboljših igralcev vseh časov se dozdajšnji del sezone ni najbolje izšel in tudi ni prav veliko igral. Še najdlje se je prebil na OP Avstralije in v Monte Carlu, ko je prišel do polfinala. V Indian Wellsu se je poslovil že po drugem dvoboju, ravno tako v Indian Wellsu.

Marca je šokiral svetovno javnost, ko se je razšel z dolgoletnim trenerjem Goranom Ivaniševićem, s katerim je uspešno sodeloval nekaj let. Trenutno ima v ekipi vlogo trenerja njegov rojak Nenad Zimonjić.

