Sedemintridesetletni Rafael Nadal, ki je že večkrat napovedal, da bo to verjetno njegov zadnji nastop v Roland Garrosu, ni med postavljenimi igralci, saj je v zadnjem letu po težavah s poškodbami nazadoval na 276. mesto lestvice ATP.

Nadal se je z Alexandrom Zverevom srečal pred dvema letoma v polfinalu odprtega prvenstva Francije. Dvoboj se je končal v drugem nizu, saj si je Nemec poškodoval gleženj, zaradi katerega je izpustil preostanek sezone.

Nadal raising the intensity before the Zverev matchup 👊#RolandGarros pic.twitter.com/ckTEypHQmW