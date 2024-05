Emma Raducanu odpovedala kvalifikacije za OP Francije

"Zame je pomembno, da še naprej postavljam temelje in čas bom izkoristila za priprave pred turnirji na travo in naslednjimi na trdi podlagi v želji, da ostanem v formi do konca leta," je dejala Raducanu v izjavi, ki jo povzemajo britanski mediji.

Enaindvajsetletnica je leta 2021 osvojila naslov OP ZDA, a ima od takrat redno težave s poškodbami in je zdaj 212. na svetovni lestvici WTA.

Njen edini nastop na grand slamu v Parizu je bil leta 2022, ko je kot 12. nosilka izgubila v treh nizih proti Belorusinji Aliaksandri Sasnovič v drugem krogu in ji zato za letošnjo izvedbo niso podelili "wild carda".

Raducanu se je prejšnji mesec v Stuttgartu uvrstila v četrtfinale, kjer je izgubila proti prvi igralki sveta Igi Swiatek, nato pa izgubila v prvem krogu v Madridu prejšnji mesec proti 82. igralki sveta Lourdes Carle.