Želi si vzeti čas zase

Emma Raducanu, ena najpopularnejših teniških igralk, je dejala, da se to sezono ne obremenjuje z rezultati. Predvsem bi rada v tem letu razvila svojo igro in se na ta način vrnila med najboljše.

Emma Raducanu, senzacionalna zmagovalka OP ZDA iz leta 2021, je v letošnji sezoni na štirih turnirjih dobila le tri dvoboje, potem ko se je zaradi poškodb na igrišča vrnila šele po osmih mesecih. Spomnimo, da je morala mlada Britanka na operacijo obeh zapestji in gležnja. Na prihajajočem turnirju v Indian Wellsu, ko je dobila posebno povabilo, bo v uvodnem krogu igrala proti Španki Rebeki Masarovi.

Želi se razvijati in si vzeti čas

"Želim delati na tem, da postanem boljša igralka. Mislim, da me rezultati to leto ne skrbijo preveč. Veliko ljudi bi reklo, da potrebujem dvoboje, ampak mislim, da želim delati na svoji igri in razvoju. Zelo pomembno si je vzeti čas in ne samo slediti množici, igrati veliko tekem ali turnirjev nižje ravni. Želim se razvijati," je za BBC povedla 21-letna teniška igralka.

Foto: Guliverimage

Ni vedela, kaj naj pričakuje

Emma se je v letu 2023 najbolje odrezala prav v Indian Wellsu, ko se je prebila do četrtega kroga, potem ko je tik pred začetkom turnirja izvedela, da bo morala na operacijo obeh zapestji. "To je bilo zame težko obdobje in rekla bi, da nisem vedela, kaj pričakovati, potem ko sem bila osem mesecev odsotna."

Foto: Guliverimage

Emma Raducanu je nazadnje igrala na turnirju v Dohi, kjer se je poslovila že v uvodnem krogu. Kljub temu je še vedno zelo zanimiva za največje turnirje, saj je trenutno 250. igralka dobila posebno povabilo organizatorjev turnirja v Indian Wellsu.

Emmo so veliko kritizirali tudi zaradi pogoste menjave trenerjev, saj jih je v kratkem času zamenjala kar pet. Pred letošnjo sezono je v svojo ekipo povabila Nicka Cavadaya, trenerja, ki je z njo delal že v mladinskih letih, kar pomeni, da jo dobro pozna. Bo pri njem bolj potrpežljiva?

Preberite še: