Hčerka Đokovića je v ZDA pritegnila pozornost #video

Novak Đoković je že prejšnji teden prispel v ZDA, kjer se pripravlja na enega najprestižnejših turnirjev na turneji – turnir serije masters v Indian Wellsu. Tam bo srbski zvezdnik igral po petih letih odsotnosti. Kvalifikacije se začnejo že 3. marca, medtem ko se glavni turnir začne 6. marca.

Novak Djokovic and his six-year-old daughter Tara having fun during the star’s break. pic.twitter.com/9M1rqJG819 — Ira Gorawara (@IraGorawara) February 28, 2024

Nole je s svojimi potezami na igrišču navduševal tamkajšnje študente, a preden je začel resno trenirati, se je za nekaj časa posvetil svoji hčerki Tari. Pred nekaj dnevi je sina Stefana peljal na nogometno tekmo, kjer sta lahko spremljala Lionela Messija, medtem ko je Taro odpeljal na trening. Ta se je vživela v vlogo fotografinje in kmalu zatem zapustila igrišče, da je prvi igralec sveta lahko osredotočeno opravil trening.

Minilo je pet let

Đoković se je pred začetkom turnirja že oglasil na družbenih omrežjih, kjer je povedal, da že komaj čaka na začetek turnirja, na katerem je nazadnje igral leta 2019.

"Nazadnje sem v Indian Wellsu igral leta 2019. Minilo je pet let. Veliko predolgo, odkar sem bil nazadnje del turnirja Tennis Paradise, brez dvoma enega najboljših turnirjev na svetu. To je verjetno za mnoge igralce, vključno z mano, najboljši turnir. Komaj čakam, da pridem in spet igram pred nekaterimi izmed najboljših navijačev na turneji," je povedal Đoković.

Novak in action – have a look at his behind-the-back shot as #UCLA students are stunned. pic.twitter.com/OtMNaJ6CTR — Ira Gorawara (@IraGorawara) February 28, 2024

Zadnji dvoboj je igral konec januarja

Eden najboljših igralcev vseh časov ni igral dvoboja vse od OP Avstralije konec januarja, ko se je poslovil v polfinalu. Z družino je bil na smučanju v Italiji, nato pa je v Marbelli začel priprave na naslednje turnirje.

