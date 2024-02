Priznal je, da je predlogo trajalo #video

Novak Đoković je igralec, ki je zmagal na največ turnirjih serije masters. 24-kratni zmagovalec turnirjev za grand slam je osvojil kar 40 turnirjev te vrste in je edini igralec, ki je osvojil lovoriko na vseh devetih turnirjih serije masters. Pravzaprav ni samo edini igralec, ki je zmagal na vseh turnirjih serije masters, ampak je na vsakem zmagal vsaj dvakrat. In kateri od teh je Beograjčanu najbolj pri srcu?

"It's been five years, way too long to not be part of #TennisParadise"



Welcome back, @DjokerNole! pic.twitter.com/26wXbWv7X4 — BNP Paribas Open (@BNPPARIBASOPEN) February 27, 2024

"Komaj čakam"

"Nazadnje sem v Indian Wellsu igral leta 2019. Minilo je pet let. Veliko predolgo, odkar sem bil nazadnje del turnirja Tennis Paradise, brez dvoma enega najboljših turnirjev na svetu. To je verjetno za mnoge igralce, vključno z mano, najboljši turnir. Komaj čakam, da pridem in spet igram pred nekaterimi izmed najboljših navijačev na turneji," je povedal Đoković.

Novak Đoković je v Indian Wellsu prvič zmagal leta 2008, ko je v finalu v treh nizih premagal Američana Mardyja Fisha. Znova je zmagal leta 2011, ko je premagal Rafaela Nadala, nato pa je od leta 2014 zmagal trikrat zaporedoma.

Spominja se epskih dvobojev

"Če se vrnem v leto 2008, ko sem prvič zmagal v Indian Wellsu ... To je bila ena največjih zmag v karieri. Spominjam se, da sem v finalu igral proti Mardyju Fishu. Imel sem srečo, da sem na turnirju zmagal še štirikrat in odigral nekaj epskih dvobojev proti Federerju in Nadalu ter številnim igralcem tistega obdobja. Zelo se veselim vrnitve."

Novak Đoković je letos do zdaj igral na le dveh turnirjih. Foto: Reuters

Ker se ni cepil, je moral dvakrat izpustiti turnir

Spomnimo, da je Đoković zadnja dva turnirja izpustil, ker ni izpolnjeval pogojev za vstop v ZDA (cepljenje proti covidu), medtem ko ga je leta 2021 preskočil po svoji želji.

Eden najboljših igralcev vseh časov je v letošnji sezoni igral na le dveh turnirjih. Na začetku januarja je igral na turnirju United Cup, ko je zastopal Srbijo, konec januarja pa na OP Avstralije, ko je nekoliko presenetljivo izpadel v polfinalu. Njegov krvnik je Jannik Sinner, poznejši zmagovalec turnirja za grand slam.

Preberite še: