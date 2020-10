Saj ni res, pa je. Đoković spet zadel sodnika v glavo. #video

Še zelo živ je spomin, ko je Novak Đoković na OP ZDA zadel linijsko sodnico v vrat in bil zaradi tega izključen s turnirja. Kot da še ni bilo dovolj, se mu je nekaj podobnega zgodilo v osmini finala OP Francije, ko je igral proti Karenu Kačanovu.

Foto: Gulliver/Getty Images

Tokrat je bilo malo drugače, saj je šlo res za nesrečen slučaj in srbski teniški zvezdnik ni dobil kazni ali kaj podobnega. Prvi igralec sveta je želel le vrniti servis Kačanova, ob tem se je teniška žogica nesrečno odbila od loparja v glavo linijskega sodnika. Đoković se mu je takoj opravičil, linijski sodnik, ki naj bi imel pozneje modrico, pa je opravičilo sprejel.

Sodnik naj bi imel modrico

"O bog, bilo je zelo neprijetno. Pravzaprav sem poskušal najti linijskega sodnika in videti, če je z njim vse v redu. Videl sem namreč, da ima na podobnem mestu, kjer ga je zadela žogica, modrico. Upam, da je z njim vse v redu. Dobro se je držal. Zdel sem ga, ker sem bil v trenutku udarca zelo blizu njega," je po dvoboju pripovedoval 33-letni Beograjčan.

Mnogim ljubiteljem športa se je ob tej nesreči spomin vrnil na letošnji OP ZDA, ko so Đokovića izključili s turnirja, kar je bil šok zanj in za njegove navijače. Zdaj, ko se je ta stvar vsaj do neke mere polegla, je spet prišlo do nesreče.

Novak Đoković se je brez težav uvrstil v četrtfinale. Foto: Gulliver/Getty Images

Đoković pričakuje, da se bo o tem spet na veliko govorilo

"Glede nato, kaj se je zgodilo v New Yorku, bodo ljudje spet govorili o temu. To se je v zadnjih 15 letih na turneji zgodilo meni in tudi ostalim teniškim igralcem. Veliko situacij sem videl, ko je žogica zadela nekoga na tribunah ali linijskega sodnika. Bila je neprijetna situacija," je še povedal 17-kratni zmagovelc turnirjev za grand slam.

Novak Đoković je v osmini finala brez težav premagal Karena Kačanova. Dvoboj se je končal z izidom 6:4, 6:3, 6:3. V četrtfinalu bo njegov nasprotnik Španec Pablo Carreno Busta.