Romunka Simona Halep prišla do 20. zmago v karieri

Prva nosilka turnirja je v finalu premagala Kazahstanko Jeleno Ribakino s 3:6, 6:3 in 7:6 (5). Za 28-letno Halepovo, trenutno drugo igralko sveta, je bil to prvi finale po lanskem slavju v Wimbledonu in skupno 20. naslov, piše STA.

Dvajsetletna Ribakina pa je v letu 2020 igrala že svoj četrti finale, a je tretjič izgubila. V finalu Shenzhena je bila boljša Rusinja Jekaterina Aleksandrova, pred šestimi dnevi pa je izgubila finale Sankt Peterburga proti Nizozemki Kiki Bertens. Edini naslov je osvojila v Hobartu, ko je ugnala Kitajko Shuai Zhang.

Tsitsipas in Auger-Aliassime v finalu turnirja v Marseillu

Branilec naslova in drugi nosilec Grk Stefanos Tsitsipas in sedmi nosilec Kanadčan Felix Auger-Aliassime sta finalista teniškega turnirja v Marseillu z nagradnim skladom 769.670 evrov. Grk je v polfinalu s 7:5 in 6:3 ugnal Kazahstanca Aleksandra Bublika, Kanadčan pa 7:5 in 7:6 (2) Francoza Gillesa Simona.