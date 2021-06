Đokovič brez težav, na igrišču še Nadal in Federer

Novak Đoković, prvi igralec sveta, je brez večjih težav, s 3:0 v nizih izločil Ricardasa Berankisa iz Litve. Srb je Litovcu v prvem in tretjem nizu prepustil zgolj eno samo igro, Berankis pa se je nekoliko resneje upiral le v drugem, ki se je končal s 6:4. V naslednjem krogu Đokoviča čaka dvoboj z Lorenzom Mussetijem. Italijan je danes po petih nizih ugnal rojaka Maria Cecchinata.

Nadal na igrišču, Federerja čaka zadnji dvoboj dneva

Roger Federer, povratnik na teniška igrišča, se že počasi privaja na tekmovalni ritem. Zimzelenega Baselčana v tretjem krogu igra Dominik Koepfer, s katerim se do zdaj še nista pomerila.

Rafael Nadal, tretji nosilec turnirja in 13-kratni zmagovalec OP Francije, pravkar igra na igrišču Suzanne Lenglen. Njegov nasprotnik je Cameron Norrie. Ta se do zdaj v Parizu še ni prebil do tretjega kroga. Letos sta Španec in Britanec odigrala dva medsebojna dvoboja in oba je dobil Rafa, ki se je skozi prva dva dvoboja na OP Francije sprehodil.