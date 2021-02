Roger Federer priznal: To boli

Na OP Avstralije je vedno zelo rad igral. Tam je zbral šest zmag, zadnjo je osvojil leta 2018. Foto: Gulliver/Getty Images

Veliko teniških navdušencev težko čaka vrnitev velikega Rogerja Federerja. Pričakovali so ga že v Melbournu na OP Avstralije, a je dejal, da še ni pripravljen za največje napore. Pozneje je prišlo v medije, da družini niso ustrezala tamkajšnja pravila karantene in da je bil to glavni razlog za odpoved. Njegova žena in štirje otroci bi morali biti 14 dni zaprti v hotelski sobi in tega ni mogel sprejeti. Federer bo tako prvič v 23 letih izpustil OP Avstralije.

"To boli. To je eno izmed prizorišč, kjer sem najraje igral," je povedal 20-kratni zmagovalec turnirjev za grand slam. Med drugim je razkril, zakaj je za vrnitev izbral manjši turnir. "Da nisem popolnoma osredotočen in da je tudi stres nekoliko manjši."

Videl bo, kako se bo telo odzvalo

Roger je lani prestal dve operaciji kolena. Ob vrnitvi želi videti, kako se bo njegovo telo odzvalo na igranje tenisa. Kot je dejal, ne bo rinil z glavo skozi zid. Če se telo ne bo dobro odzivalo, bo potegnil ročno zavoro. Prav tako je veliko odvisno od njegove družine. Večkrat je poudaril, da bo, dokler bo družina zadovoljna, vztrajal tudi sam.

"Moral sem to prestati, vendar sem še vedno užival." Foto: Reuters

Veliko je prestal, a še vedno užival

Devetintridesetletni teniški igralec ima že načrte za bližnjo prihodnost. Želi odigrati kakšen turnir na pesku, predvsem pa so njegovi cilji usmerjeni na turnir v Halleju, Wimbledon, olimpijske igre in OP ZDA.

"Vse življenje rad igram tenis. V zadnjih nekaj mesecih sem veliko dela vložil v rehabilitacijo in telesno pripravo. Moral sem prestati vse to, vendar sem še vedno užival," je povedal Baselčan, ki želi še vedno zmagovati na največjih turnirjih.

Presenetil še samega sebe Velik načrte ima v Wimbledonu. Še kako živ je spomin na finale iz leta 2019, ko sta z Đokovićem igrala neverjeten tenis. Foto: Guliverimage

Med rehabilitacijo je lahko več časa namenil svoji družini, a je bil tudi presenečen nad seboj. Mislil je, da ne bo veliko spremljal športa in da se bo večino časa ukvarjal z otroki. "Presenečen sem bil, da sem spremljal rezultate in gledal tekme. Ponavadi tega ne delam, če nisem udeleženec turnirja."

Čeprav mu tenis ogromno pomeni, ima še kar nekaj drugih želja. Želi si, da bi smučal skupaj z otroki in Mirko, hodil v gore, igral košarko ali hokej. "Še vedno imam veliko želja. Za to potrebujem zdravo telo in nočem se zaletavati v zid," je še za švicarski SRF Sport povedal trenutno peti igralec sveta, ki je v tem času postal družinski voznik in bil odgovoren za to, da niso nikamor zamujali.