Roger Federer bo moral plačati 6 milijonov več

Pred časom je na dan prišla novica, da se bo družina Federer selila na novo lokacijo. Njihova nova lokacija bo Rapperswil-Jona. Po mnenju poznavalcev naj bi Švicarja nova naložba stala med 35 in 45 milijonov evrov. Slitev je bila kar nekaj časa skrivnost, nato pa je novico potrdil župan mesta Martin Stöckling, ki je dejal, da so vedno veseli novih meščanov. Še toliko bolj, če je to družina enega najboljših teniških igralcev vseh časov.

Roger Federer ima z ženo Mirko štiri otroke. Foto: Gulliver/Getty Images

Nekoliko manj "prijazni" bodo do Federerja v švicarskih davčnih ustanovah. V Wollerau, kjer je do zdaj živela družina Federer, je moral 20-kratni zmagovalec turnirjev za grand slam na leto plačati dobrih 14 milijonov evrov na leto. V novem kraju pa bo ta davek višji za skoraj šest milijonov evrov, a se mu glede na njegove zaslužke ne bi smelo poznati.

Roger Federer naj bi samo od Japoncev dobil devet milijonov evrov na leto. Foto: Gulliver/Getty Images

Samo od Japoncev dobi 10 milijonov na leto

Federer je v svoji karieri samo z turnirskimi nagradami nekaj kot 113 milijonov evrov, ogromno zneske pa mu nanesejo tudi sponzorske pogodbe. Lani se je veliko govorilo o njegovem novem opremljevalcu. To je postal japonski Uniqlo, ki naj bi mu na leto ponudil še enkrat več kot ameriška znamka Nike. Ta znesek naj bili bil 10 milijonov dolarjev (9 milijonov evrov) na leto.

Letos še brez zmage na turnirju za grand slam Roger Federer je letos v Wimbledonu doživel enega najtežjih porazov v karieri. Foto: Gulliver/Getty Images

Roger Federer, ki trenutno z družino z avtodomom dopustuje pa Švici, je samo letos s turnirskimi nagradami zaslužil nekaj več kot pet milijonov evrov. Letos je osvojil tri turnirske lovorike, a ni uspel zmagati na turnirju za grand slam. Še najbližje je v Wimbledonu, kjer sta z Novakom Đokovićem uprizorila pravi epski finale.