Razkritje znane športnice: Nisem bila pripravljena

Kanadska teniška igralka se je razgovorila o svoji poti od Montreala, tam se je rodila, do finala na turnirju v Wimbledonu. Za uspehom v Wimbledonu so sledili slava, bogastvo in pa tudi pasti, ki jih prinaša življenje slavnega športnika oziroma športnice. Bouchardova je po svojih velikih teniških uspehih padla v povprečje. Danes je na igrišču le še bleda senca tistega, kar ji je pred leti uspevalo na teniških igriščih.

Od nje so preveč pričakovali. Foto: Guliverimage

Ni bila pripravljena

"Želim si, da bi bila na leto 2015 bolje pripravljena, spopadati sem se morala z mediji in oboževalci," je povedala 27-letna igralka, ki je med drugim za podkast "inside-in" razkrila, da so ljudje po njenem finalu v Wimbledonu pričakovali, da se bo naslednje leto prišla do konca. A to je po njenih besedah vse prej kot lahko.

Slabosti in prednosti družbenih omrežij

Genie Bouhard je zelo aktivna na družbenih omrežjih. Ta prinašajo pasti, po drugi strani pa ti lahko zelo koristijo. Ena izmed prednosti je bila, ko je imela v svoji loži legendarnega kanadskega hokejista Wayna Gretzkyja. Spoznala je tudi raperja Draka (Aubrey Drake Graham), ta je njuno skupno sliko objavil na družbenih omrežjih. Prav tako je spoznala veliko uspešnih in pomembnih ljudi. "Od njih se lahko naučiš marsikaj," je priznala Kanadčanka.

Obeta se ji medijska kariera, a tokrat jo bolj zanima igranje tenisa

Nekdanja peta igralka sveta se sicer zelo dobro znajde pred mikrofonom, saj je te dni sodelovala tudi kot strokovna komentatorka (Tennis Channel). Nekateri ji napovedujejo tudi uspešno novinarsko kariero, ko bo svoj lopar obesila na klin. A to se ne bo zgodilo še nekaj časa, saj se želi vrniti na teniška igrišča in spet kazati svoje najboljše igre. Bouchardova je zaradi poškodbe rame že kar nekaj časa odsotna s teniških igrišč.

Eugenie Bouchard je nekoč na igriščih blestela, danes pa malo manj. Foto: Guliverimage/Getty Images

Genie Bouchard je imela leta 2014 sanjsko sezono. Tistega leta je osvojila svoj prvi in do zdaj svoj edini turnir, zelo dobro pa je igrala na vseh štirih turnirjih za grand slam. V Melbournu se je prebila do polfinala, prav tako tudi na OP Francije. Največji met ji je uspel v Wimbledonu, kjer se je prebila do velikega finala. V New Yorku pa se je prebila do osmine finala.

V naslednjih letih so se njeni rezultati slabšali, a se je veliko bolje znašla pred fotografskimi objektivi, saj je bila pogosto na naslovnicah priznanih revij.

Danes šele na 130. mestu lestvice WTA

Njena najboljša uvrstitev na lestvici je bilo 5. mesto, danes na svetovni lestvici zaseda skromno 130. mesto. V letošnji sezoni je odigrala le devet dvobojev, njen letošnji izkupiček je pet zmag in štirje porazi. Pozneje se je zaradi poškodbe umaknila, zadnji dvoboj pa je igrala marca v Monterreyu. Verjetno jo bomo na delu spet videli šele prihodnje leto.