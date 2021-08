Še vedno obožuje problematičnega Avstralca #video

🗨️ Eugenie Bouchard, sur @TennisChannel : "Je ne pense pas qu'Opelka touche le filet. Nick (Kyrgios) cherchait juste un prétexte pour s'énerver. Mais ça fait le spectacle. Je suis fan de Nick, le tennis a besoin d'un 'méchant' comme lui."



(🎥 @TennisTV)pic.twitter.com/RWEvN0GN1N — Tennis_MajorsFR (@tennismajorsfr) August 10, 2021

V prvem krogu teniškega turnirja serije masters v Torontu sta igrala Reilly Opelka in Nick Kyrgios. V drugem nizu pri izidu 4:4 se je Kyrgios pritožil, da se je njegov nasprotnik dotaknil mreže. V tem primeru mu sodnik ne bi smel priznati točke.

Avstralec se je pričakovano razburil in sodnika spraševal, kam je gledal. Po njegovem mnenju ga je ta točka stala niza. Opelka je na koncu dobil dvoboj z izidom 4:6, 7:6 (4), 6:4 in Kyrgiosa poslal pod hladno prho. Bouchardova, ki je tudi prepričana, da se Opelka ni dotaknil mreže, vseeno meni, da je Kyrgios dober za svetovni tenis.

Eugenie Bouchard je nekdaj veljala za žensko teniško prihodnost. A danes je na teniškem igrišču le še bleda senca tistega, kar je veljala pred leti. Se pa Kanadčanka dobro znajde tudi pred fotografskimi objektivi.

Še vedno je njegova oboževalka

"Mislim, da se Reilly Opelka ni dotaknil mreže. Nick Kyrgios je le iskal nekaj, da bi se lahko razjezil. Kljub vsemu je še vedno zabaven in še vedno sem njegova oboževalka. Mislim, da tenis potrebuje igralca, kot je Nick Kyrgios," je za Tennis Channel povedala nekdaj peta teniška igralka sveta.

Nick Kyrgios pogreša dneve, ko se je več razburjal. Foto: Guliverimage

Prejšnji teden na turnirju v Washingtonu je Kyrgios dejal, da je trenutno v čudnem obdobju svoje športne kariere. Zdi se mu, da je včasih bolj užival v tenisu, ko je imel vzpone in padce. Zdaj pravi, da se še komaj razjezi.

"Pravzaprav pogrešam dneve, ko sem izgubljal, potem pa dobival denarne kazni in metal lopar. To je samo pomenilo, da mi je mar. Ali veste, kaj mislim? Zanimalo me je, kaj se dogaja. Danes izgubljam in sem pravzaprav vesel za nasprotnika, takrat pa ga nisem mogel prenesti. Moja teorija je vedno bila, da če so ljudje jezni, ko izgubljajo, je znak, da jim je mar," je še povedal 26-letni teniški igralec.

Večkrat kritiziral tudi Đokovića

Nick Kyrgos je znan kot igralec brez dlake na jeziku in tudi velikokrat kritizira ostale igralce. Večkrat se je na njegovem seznam znašel tudi Novak Đoković, prvi igralec sveta. Sploh lani, ko je na dobrodelnem turnirju Adria Tour med igralci prišlo do okužbe.