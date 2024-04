Rafael Nadal se je soboto sporekel s sodnikom. Foto: Guliverimage

Zadnje dni so vse oči uprte v Rafaela Nadala, enega najboljših teniških igralcev vseh časov. Zdi se, da se Španec le vrača na star tirnice, potem ko je v drugem krogu po dveh nizih premagal neugodnega Avstralca Alexa De Minaurja 7:6 (6), 6:3. V naslednjem krogu ga čaka Argentinec Pedro Cachin, trenutno 91. igralec sveta, s katerim se do zdaj še nista pomerila.

Drama in Madrid already, Rafa Nadal asks for the supervisor to come after he stopped playing at 30-15. He thought the ball was out, umpire says u didn’t challenger on time so it’s 40-15 for De Minaur 😅



📽️: @atptour pic.twitter.com/jiW4EuI8m9