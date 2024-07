Rafa že dolgo ni bil tako vesel

Nekdanji prvi igralec sveta je v štiriurnem četrtfinalu prišel do pomembne zmage, potem ko je 6:7(2), 7:5, 7:5 premagal argentinskega igralca, trenutno 36. igralca sveta. Majorčan je v tretjem, odločilnem nizu vodil s 5:2, a se je Navone vrnil in izenačil na 5:5. Rafa se je v nadaljevanju le zbral, pokazal izjemno vztrajnost in se uvrstil v svoj prvi polfinale na turnirju serije ATP po Wimbledonu 2022.

"Za nekaj trenutkov sem izgubil koncentracijo, vendar sem fizično zdržal do konca," je v pogovoru na igrišču povedal eden najboljših igralcev vseh časov, ki je po zmagoviti točki dvignil roke v zrak. "To je zame zelo pomembno. Bomo videli, kako bo jutri, a danes sem živ in v polfinalu, kar je zelo pomembno."

* Bastad, ATP 250 (651.865 evrov):

- četrtfinale:

Rafael Nadal (Špa) - Mariano Navone (Arg/4) 6:7 (2), 7:5, 7:5;

Duje Ajduković (Hrv) - Thiago Monteiro (Bra) 6:2, 4:6, 6:4; * Gstaad, ATP 250 (651.865 evrov):

- četrtfinale:

Quentin Halys (Fra) - Gustavo Heide (Bra) 6:1, 7:5;

Jan-Lennard Struff (Nem/5) - Tomas Martin Etcheverry (Arg/4) 7:5, 3:6, 6:3;

Stefanos Cicipas (Grč/1) - Fabio Fignini (Ita/7) 6:4, 6:3; * Hamburg, ATP 500 (2.047.730 evrov):

- četrtfinale:

Sebastian Baez (Arg/3) - Luciano Darderi (Ita/7) 2:6, 6:4, 6:4;

Arthur Fils (Fra/5) - Holger Rune (Dan/2) 6:4, 4:1 predaja;

Pedro Martinez (Špa) - Francisco Cerundolo (Arg/4) 1:6, 6:1, 6:4; * Budimpešta, WTA 250 (232.244 evrov):

- četrtfinale:

Aleksandra Sasnovič (Rus) - Suzan Lamens (Niz) 6:4, 2:6, 6:4;

Anna Karolina Schmiedlova (Slk) - Elina Avanesjan (Rus) 2:6, 6:3, 6:2;

Diana Shnaider (Rus/1) - Ella Seidel (Nem) 6:4, 6:2;

