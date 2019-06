Rafa se pritožuje že pred Wimbledonom, Đoković ga brani

V Wimbledonu imajo organizatorji posebno formulo za postavljanje nosilcev. Če na ostalih treh turnirjih za grand slam velja uvrstitev na lestvici ATP, pa v Wimbledonu upoštevajo dosežene točke na travi v zadnjih 12 mesecih in 75 odstotkov doseženih točk na travi v predhodnem letu.

Na podlagi tega je Rafael Nadal, ki je na svetovni lestvici drugouvrščeni igralec, letos v Wimbledonu tretji nosilec turnirja. Njegovo mesto je prevzel Roger Federer, prvi nosilec turnirja je Novak Đoković. Španca je to precej zmotilo, kar je tudi odkrito povedal.

Foto: Gulliver/Getty Images

Kaj je zmotilo Nadala?

"To je pri njih nekaj običajnega. Wimbledon je edini turnir, kjer z nosilci turnirja delajo, kar želijo. Ne glede na to ni pomembno, ali sem drugi ali tretji nosilec. Moral bom igrati svoj najboljši tenis in se boriti za vsako zmago. Edino, kar me moti, je to, da se to dogaja samo v Wimbledonu. To se ne tiče samo mene, ampak tudi vseh ostalih. Ne spoštujejo tega, kar so igralci dosegli v času letošnje sezone," je bil brez dlake na jeziku 12-kratni zmagovalec OP Francije, ki je v Parizu slavil tudi letos.

Foto: Gulliver/Getty Images

Majorčanu se je v bran postavil Novak Đoković, lanski zmagovalec turnirja na sveti travi, sicer pa štirikratni zmagovalec v Wimbledonu: "To so njihova pravila, ki jih moramo spoštovati, ampak če sem iskren, so malo nenavadna. Roger je eden najboljših igralcev v Wimbledonu, kjer ima največ lovorik, in če si kdo to zasluži, je to on. Po drugi strani je mesto vzel Nadalu," je povedal prvi igralec sveta.

Prvih osem nosilcev Wimbledona 2019:

Moški:

1. Novak Đoković (Srb)

2. Roger Federer (Švi)

3. Rafael Nadal (Špa)

4. Kevin Anderson (JAR)

5. Dominic Thiem (Avt)

6. Alexander Zverev (Nem)

7. Stefanos Cicipas (Grč)

8. Kei Nishikori (Jap)



Ženske:

1. Ashleigh Barty (Avs)

2. Naomi Osaka (Jap)

3. Karolina Pliškova (Češ)

4. Kiki Bertens (Niz)

5. Angelique Kerber (Nem)

6. Petra Kvitova (Češ)

7. Simona Halep (Rom)

8. Jelina Svitolina (Ukr)