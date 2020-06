Prvo teniško druženje po koronakrizi na slovenskih tleh. Vzhod je zmlel Zahod. #foto

Teniški igralci Vzhoda so prepričljivo osvojili pokal Mime Jaušovec. Ekipo Zahoda so premagali s skupnim rezultatom 23:4.

Tridnevno tekmovanje najboljših slovenskih igralcev in igralk, ki je potekalo v rekreativnem centru Urbanija na Lukovici, je bilo za večino prisotnih prvo merjenje moči od začetka koronakrize. Premierna izvedba edinstvenega dogodka je navdušila vse udeležence in njihovo enotno razmišljanje je, da bo treba v prihodnosti ponoviti takšno druženje in tekmovanje.

Vsaka ekipa je štela deset članov, od najboljših slovenskih igralcev pa je zaradi zdravstvenih težav manjkala le 39-letna Katarina Srebotnik. Vsak dan je bilo na sporedu sedem dvobojev - posamezniki, dvojice in mešani pari, zmage pa so vsak dan štele več. Prvi dan točko, v nedeljo točki in zadnji dan, ko je prirediteljem malce ponagajalo slabo vreme, tri točke.

Vzhod je prvi dan povedel 5:2, s šestimi zmagami ga je v nedeljo povišal na 17:4, v ponedeljek pa sta formalnost do zmage opravila Blaž Rola, ki je v dveh skrajšanih nizih ugnal Toma Kočevarja Dešmana s 4:0 in 4:3, ter nadarjeni Bor Artnak, ki je bil boljši od Matica Dimica s 4:1 in 4:1.

Blaž Rola v akciji. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Zraven je bil tudi najboljši slovenski tenisač

Čeprav v normalnih razmerah takšno tekmovanje ne bi bilo izvedljivo, saj so teniški igralci sredi sezone razkropljeni po turnirjih širom sveta, so se vsi strinjali, da komaj čakajo na povratni dvoboj oziroma drugi pokal Mime Jaušovec.

Najboljši slovenski tenisač Aljaž Bedene, ki je nastopal v ekipi zahoda, ki je imela precejšnje težave s poškodbami, je po koncu povedal: "Vsak dvoboj v teh razmerah je dobrodošel. Eni so igrali več, drugi smo igrali manj, pri nekaterih se vidi, da je dolga pavza pustila določene posledice, ne glede na vse skupaj pa smo vsi navdušeni, kako dobro je izpadlo to tekmovanje."

Aljaž Bedene se tako kot ostali tenisači počasi vrača v tekmovalne arene. Naslednji teden bo nastopil na podobnem humanitarnem turnirju v Beogradu, ki ga organizira prvi igralec sveta Novak Đoković, tedne do začetka turnirjev ATP pa si bo krajšal z nastopi v hrvaški teniški ligi.

Zraven je bila seveda tudi Mima Jaušovec. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Mima Jaušovec: Težko je, če ne veš, zakaj

Pokal je zmagovalni ekipi, ki jo je vodil Robi Cokan, predala Mima Jaušovec. Edina Slovenka z naslovom na turnirjih grand slam med posameznicami je bila počaščena, da je bila del takšnega unikatnega dogodka, hkrati pa jo je navdušilo, da so se vsi najboljši igralci in igralke odzvali povabilu.

"Tako kot za ostale športnike je tudi za tenisače tako dolga pavza huda težava. Težko se je vrniti v ritem turnirjev in treningov, še zlasti če ne veš, zakaj se pripravljaš oziroma kdaj se bodo nadaljevali turnirji," je povedala Mima Jaušovec.

"Kot slišim, se stvari v zadnjih dneh in tednih odvijajo v smeri nadaljevanja teniške sezone, ki je bila še pred slabim mesecem pod velikim vprašanjem. Roland Garros v Franciji bo skoraj zagotovo konec septembra, prav tako je že vse dogovorjeno za masters turnirja v Madridu in Rimu, konec avgusta pa naj bi po planu izvedli tudi grand slam v New Yorku. Ne glede na to v kakšni obliki bodo po novem potekali turnirji, zagotovo brez gledalcev, je jasno, da si igralci želijo povratka v normalnost in igranja na turnirjih," je dodala Mima Jaušovec.

Fotogalerija Vida Ponikvarja in Matica Klanšek Velej/Sportida:

Vzhod : Zahod 23:4

1. dan (sobota, 6. 6.):

Pia Čuk : Manca Pislak 1:4, 4:3, 10:7

Blaž Vidovič : Matic Dimic 4:1, 4:0

Živa Falkner : Tina Cvetkovič 4:1, 4:0

Bor Artnak : Aljaž Jeran 4:1, 4:1

Tamara Zidanšek/Nina Potočnik : Dalila Jakupovič/Nika Radišič 4:0, 4:1

Tomislav Ternar/Mike Urbanija : Blaž Kavčič/Tom Kočevar Dešman 1:4, 2:4

Blaž Rola/Polona Hercog : Aljaž Bedene/Kaja Juvan 4:3, 2:4, 9:11



2. dan (nedelja, 7. 6.):

Pia Čuk/Nina Potočnik : Manca Pislak/Dalila Jakupovič 4:2, 4:3

Blaž Vidovič/Živa Falkner : Matic Dimic/Nika Radišič 3:4, 4:3, 10:5

Tomislav Ternar : Tom Kočevar Dešman 1:4, 0:4

Polona Hercog : Dalila Jakupovič 4:2, 4:0

Blaž Rola : Blaž Kavčič 4:2, 4:1

Tamara Zidanšek : Kaja Juvan 4:1, 4:2

Blaž Rola/Mike Urbanija : Aljaž Bedene/Grega Žemlja 4:3, 4:1



3. dan (ponedeljek, 8. 6.):

Blaž Rola : Tom Kočevar Dešman 4:0, 4:3

Bor Artnak : Matic Dimic 4:1, 4:

