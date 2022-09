Pripravite se na teniško poslastico

V moškem delu OP ZDA se v četrtem krogu obeta prava teniška poslastica, ko si bosta nasproti stala Daniil Medvedjev, prvi igralec sveta, in letos zelo razpoloženi Avstralec Nick Kyrgios. Igralca sta do zdaj igrala štiri medsebojne dvoboje. Boljši izkupiček ima Kyrgios, ki je Rusa nazadnje premagal letos v Montrealu. "Odigrala sva nekaj dvobojev in vsi so se končali tesno," je pred dvobojem povedal Medvedjev.

Kot prva bosta na osrednje igrišče stopila Casper Ruud, ki se je prvič uvrstil v četrti krog OP ZDA. Njegov nasprotnik bo Francoz Corentin Moutet, ki se je na turnir uvrstil kot srečni poraženec. Igralca bosta igrala prvi medsebojni dvoboj.