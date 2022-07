Presenečenje? Đoković ni več vegan, ampak ...

O spremembi prehranskega režima enega najbolj znanih veganov na svetu Novaka Đokovića je v pogovoru za srbski portal Informer spregovorila lastnica lokala Koliba v Visokem v osrčju Bosne in Hercegovine, ki je sredi tedna pripravljala obrok za teniškega šampiona.

Đoković je pred dnevi obiskal arheološko najdišče Bosanska piramida sonca in odprl nov teniški štadion ter ob tej priložnosti užival v degustaciji domačih sirov. To naj bi po sklepanju portala pomenilo, da Đoković ni več vegan, ampak vegetarijanec, saj očitno uživa tudi živila živalskega izvora, kot so mlečni izdelki in jajca.

Kot poroča Informer, je Đokovićevo uživanje mlečnih izdelkov zanj velika sprememba, saj je marca 2020 njegova kuharica razlagala, da ne je ničesar, kar je živalskega izvora, niti sira.

Lastnica lokala je med drugim povedala, da ji Đoković ni dal nobenih navodil glede sestave jedilnika, pač pa je obrok pripravila sama. Zanj in za arheologa Semirja Osmanagića, odkritelja starodavnih piramid.

Semir Osmanagić, arheolog, ki je v Visokem v osrčju BiH odkril piramide. Foto: STA

"Onadva jesta, kar jima ponudimo. Tudi Semir je vegetarijanec, le njegova žena Sabina je jedla meso. Nole je jedel uštipke (ocvrto pecivo, miške, op. p.), falafel, razne sire in pil naravne sokove. Seveda brez dodanega sladkorja," se je razgovorila Mirsada in se pohvalila, da je slavni teniški igralec pogosto gost v njeni družinski restavraciji.

"Kadar je v Visokem, se oglasi vsak dan. Pravi, da mu je všeč vsa hrana. Za zdaj je zavrnil samo enolončnico, pa še to samo zato, ker je bil sit. Za vsako stvar se zahvali, tak človek pač je. Morda mu kaj ni dišalo, ampak pohvali pa vedno vse."

Foto: STA

V restavraciji Koliba, ki je točno nad kompleksom podzemnih, prazgodovinskih predorov Ravne, kjer Đoković pogosto meditira, nimajo klasičnega jedilnika. Gostje lahko naročijo klasične mesne jedi, veganske in vegetarijanske, zaman pa bodo prosili za alkohol, saj je ta na celotnem območju parka Ravne prepovedan.

Gospa Mirsada je navdušena nad prispevkom Đokovića in Semirja k prepoznavnosti in razvoju kraja Visoko.

"Če Semir ne bi odkril piramide, bi lahko samo zaklenili mesto, ugasnili luč in se poslovili. Novak je s svojimi obiski ogromno prispeval k promociji mesta in zdaj je vse več turistov," si mane roke Mirsada, ki ima z več obiskovalci mesta tudi več gostov v restavraciji.

Đoković naj bi tam kupoval tudi zdravilna zelišča za izboljšanje imunskega sistema in telesne kondicije ter kristale, ki naj bi ščitili pred sevanjem.

