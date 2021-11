Pozabila je: Mirka ga je klicala kar med dvobojem

Mirka je bila pred leti perspektivna teniška igralka. Foto: Guliverimage/Getty Images

O zasebnem življenju Rogerja Federerja ne vemo veliko, a Baselčan vsake toliko časa razkrije kakšno zanimivost. Nekatere izmed njih so tudi zabavne. "Nekoč me je klicala med dvobojem. Povsem je pozabila, da igram. In prav to mi je všeč pri njej. Ko je na turnirju, je stoodstotno prisotna, medtem ko se doma povsem izklopi."

Roger in Mirka sta verjetno eden izmed najbolj priljubljenih parov na teniški turneji in mnogi so navdušeni nad njunim razmerjem. Mirka je bila perspektivna teniška igralka, preden je leta 2000 na olimpijskih igrah v Sydneyju srečala Rogerja Federerja in preden je zaradi poškodb končala svojo športno kariero.

Foto: Guliverimage

Danes na besede, ki jih je pred leti namenil ženi, gleda drugače

"Moja žena je zaradi zdravstvenih težav veliko trpela. Zelo kmalu je končala svojo kariero. Svetoval sem ji, naj zaradi bolečin konča neha igrati. To sem ji predlagal, kot da je najbolj preprosta stvar na svetu. Če se danes ozrem nazaj, mi je malce nenavadno. Sam pri 40 letih še vedno igram in mi je še vedno težko končati kariero," je v intervjuju za Ringier povedal 20-kratni zmagovalec turnirjev za grand slam.

Federer je trenutno sredi rehabilitacije, potem ko je moral iti kar trikrat na operacijo kolena. Baselčan je že uradno potrdil, da ga ne bomo videli na OP Avstralije, ki bo januarja prihodnje leto. Pravzaprav je dejal, da bo presenečen, če bo lahko igral v Wimbledonu.

Roger Federer in Mirka Federer sta se spoznala leta 2000 na olimpijskih igrah v Sydneyju. Foto: Getty Images

Zaveda se, da se bliža konec kariere

"Želim se posloviti na svoj način in na teniškem igrišču, zato sem vse vložil v okrevanje. Podobne izzive sem imel v karieri že večkrat. Včasih javnost tega niti ni vedela. Čeprav vem, da se bliža konec, želim poskusiti igrati na velikih dvobojih. Vem, da ne bo lahko, ampak bom poskusil. A želim biti jasen, življenje se mi ne bo podrlo, če ne bom spet igral v finalu turnirja za grand slam. Vseeno bi bile to najlepše sanje, če bi se ponovile. Še vedno verjamem v to, verjamem v tovrstne čudeže," je že pred časom za Le Matan povedal Federer.