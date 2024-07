Poslastica med Ribakino in Svitolino

Deseti dan Wimbledona bosta na osrednjem igrišču začeli lanska zmagovalka Elena Ribakina in Elina Svitolina. Drugi četrtfinalni dvoboj bosta igrali Jelena Ostapenko in Barbora Krejčikova.

Elena Ribakina, četrta nosilka turnirja, je v odlični formi in si želi ponoviti uspeh iz leta 2022, ko je zmagala na sveti travi. Elina Svitolina, ki se je lani uvrstila v polfinale, pa bo skušala izkoristiti svojo izkušnjo in pripravljenost, da bi se znova prebila med najboljše štiri in morda naredila še korak dlje.

Na igrišču številka ena bo obračun med dvema nekdanjima zmagovalkama Roland Garrosa, Jeleno Ostapenko in Barboro Krejčikovo. Ostapenkova, ki je leta 2017 zmagala na pariškem pesku, je doslej na Wimbledonu pokazala izjemno formo in ni izgubila niti enega niza. Krejčikova, ki je zmagala na Roland Garrosu leta 2021, pa je imela nekoliko težjo pot do četrtfinala.

Četrtfinale: Jelena Ostapenko (Lat, 13) – Barbora Krejčikova (Češ, 31)

Elena Ribakina (Kaz, 4) - Elena Svitolina (Ukr, 21)

