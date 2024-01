Poljska in Avstralija v polfinalu pokala United

Teniški reprezentanci Poljske in Avstralije sta prvi polfinalistki pokala United, ki poteka v Sydneyju in Perthu. Poljska je bila v četrtfinalu s 3:0 boljša od Kitajske, Avstralija pa je z enakim izidom odpravila srbsko izbrano vrsto.

V skupinah B in D pa so danes opravili še zadnje dvoboje. Grčija je s 3:0 premagala Kanado, Francija pa Italijo. Iz skupine B tako v četrtfinale napreduje Grčija, iz skupine D pa zmagovalka Francija in Nemčija kot najboljša drugouvšrčena ekipa iz Sydneyja.

V četrtfinalu se bo v četrtek Francija merila z Norveško, obračun Grčije in Nemčije sledi v petek. V soboto bosta v Sydneyju na sporedu polfinala in v nedeljo finale.

Poljski reprezentanci sta zmago suvereno zagotovila Hubert Hurkacz in Iga Swiatek. Hurkacz je bil s 6:3, 6:4 boljši od Zhanga Zhizhena, Swiatek pa s 6:2 in 6:3 od Zhenq Qinwen. V igri dvojic sta nato zmagala še Katarzyna Piter in Jan Zielinski s 6:3, 5:7, 10:7 proti navezi You Xiaodi/Sun Fajing.

Alex de Minaur se je takole razveselil zmage nad poškodovanim Novakom Đokovićem. Foto: Guliverimage

Avstraliji je prvo točko proti prvemu igralcu sveta, Srbu Novaku Đokoviću, zagotovil Alex de Minaur, ki je slavil s 6:4, 6:4. Zanesljivo je napredovanje v polfinale potrdila Ajla Tomljanović z zmago 6:1 in 6:1 nad Natalijo Stevanović. Storm Hunter in Matthew Ebden sta bila v igri dvojic s 6:3 in 6:3 boljša od Dejane Radanović in Nikole Čačića.

Grki so po porazu proti Čilu povsem nadigrali Kanadčane. Najprej je zmagal Stefanos Cicipas s 6:2, 6:2 proti Stevenu Diezu, nato še Maria Sakari s 7:6 (2), 6:3 proti Leylah Fernandez. Evropska zasedba je bila boljša še v igri dvojic.

Po Nemčiji so drugo zmago zabeležili še Francozi. Adrian Mannarino je s 6:4, 6:4 ugnal Lorenza Sonega, Caroline Garcia pa s 6:4, 5:7 in 6:4 Jasmine Paolini. Tretjo točko je pridobila še dvojica Elixane Lechemia/Edouard Roger-Vasselin.

Preberite še: