Poglejte, kaj vse že počne Đoković? #video

Novak Đoković si je na letošnjem OP Francije poškodoval meniskus in morala odstopiti od turnirja. Njegovi navijači so bili še bolj v šoku, ko so izvedeli, da je moral eden najboljših igralcev vseh časov na operacijo. Takoj za tem so se začela ugibanja, kdaj se bo lahko vrnil na igrišča.

To za zdaj še ni jasno, je pa jasno, da Nole ne sedi križem rok in počiva. Štiriindvajsetkratni zmagovalec turnirjev za grand slam je na družbenih omrežjih objavil posnetek, kako že okreva.

Več ali manj je jasno, da trenutno tretji igralec sveta ne bo igral na turnirju v Wimbledonu, medtem ko ima veliko več možnosti, da se pripravi na olimpijski turnir v Parizu. Nole namreč še nima zlate olimpijske medalje, zato to ostaja njegova velika želja.

