Bo Đoković zadovoljen z njenim odgovorom?

V osmini finala teniškega OP Francije je Novak Đoković igral s Franciscom Cerundolom. Srbski zvezdnik se je med dvobojem večkrat znašel na tleh in menil, da je igrišče preveč spolzko. Zato je odgovorne prosil, naj ga pogosteje očistijo, a so bile njegove prošnje preslišane. "Bravo nadzornik in drugi. Sploh ni spolzko," smo lahko v sarkastičnem tonu slišali govoriti Beograjčana, ko se je še enkrat več znašel na tleh.

Foto: Guliverimage

Kaj je povedala direktorica turnirja?

V nedeljo so Amelie Mauresmo, direktorico OP Francije, vprašali, kaj si misli o pritožbah enega najboljših igralcev vseh časov, potem ko niso uslišali njegove prošnje.

"Ni tako, da samo igralec prosi, ampak je tudi odločitev sodnika. Tisti dan je bil na igrišču tudi nadzornik in se je prav tako odločil, da ne storijo tega (počistijo igrišča, op. p.). Odločitev sprejmejo na kraju, in to z ljudmi, ki lahko o tem sodijo. To se je tudi zgodilo," je odgovorila Mauresmova, nekdaj vrhunska teniška igralka.

Foto: Guliverimage

Vprašanje je, ali bo trenutno tretji igralec sveta zadovoljen s tem odgovorom. Po tistem dvoboju je bil prepričan, da se je poškodoval zaradi spolzkega igrišča. "Poškodba kolena, ki sem jo staknil, je bila posledica tega. Drsenje je sestavni del tega, a tokrat ga je bilo preveč. Velikokrat mi je spodrsnilo na pesku. Na travi prav tako … Ampak tega je bilo danes preveč," je bil pred dnevi jasen lanski zmagovalec Roland Garrosa, ki je že prestal operacijo kolena.

Rehabilitacija naj bi trajala od tri do osem tednov. Verjetno bo moral prvi igralec sveta izpustiti turnir v Wimbledonu, medtem ko so olimpijske igre v Parizu bolj dosegljive.

