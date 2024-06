Po pisanju La Gazzetta dello Sport je srbski teniški zvezdnik operacijo prestal zjutraj v Parizu. Po napovedih ga čaka tritedenski počitek, kar pomeni, da se lahko že kar poslovi od letošnjega Wimbledona. Ali bo igral na olimpijskih igrah v Parizu pa bo veliko odvisno od njegovega okrevanja. Wimbledon se začne čez dobre tri tedne, medtem ko nas do olimpijskih iger v Parizu ločita slaba dva meseca.

Novak Đoković je že po ponedeljkovem dvoboju, ko je slavil po petih nizih, tarnal nad bolečinami v kolenu in dejal, da ni povsem prepričan, če bo lahko nadaljeval s turnirjem. "Obstaja možnost, da odneham. Odvisno, kako resna je poškodba in kako velika škoda je narejena. To ni več v mojih rokah. Samo molim lahko, da bo vse v redu," je povedal v ponedeljek, v torek popoldne pa je kot strela z jasnega udarila novica, da se umika z Roland Garrosa.

Sprejeli so težko odločitev

"Na žalost sporočam, da se umikam z Roland Garrosa. Na včerajšnji tekmi sem igral s srcem in dal vse od sebe. Žal pa je magnetna resonanca pokazala raztrganino meniskusa. Z ekipo smo po tehtnem premisleku in posvetovanju sprejeli težko odločitev. Vsem ostalim igralcem, ki tekmujejo, želim srečo in hvala neverjetnim navijačem za ljubezen in podporo," je v svoji izjavi zapisal Đoković.

