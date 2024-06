Making new friends at Roland-Garros 🧡@alexdeminaur got his number 1 fan from his 3rd round back to Roland-Garros for his R4 win against Medvedev!



L'instant détente avec Hespéride, avec la nouvelle amitié créée entre Alex De Minaur et Paul, son plus grand supporter 🍃… pic.twitter.com/qO5fd9pYCK — Roland-Garros (@rolandgarros) June 3, 2024

Alex de Minaur je po dvajsetih letih prvi Avstralec, ki se je na OP Francije prebil med najboljših osem igralcev. Leta 2004 je to nazadnje uspelo njegovemu idolu Lleytonu Hewittu. De Minaur je v ponedeljek v osmini finala poskrbel za presenečenje, ko je po štirih nizih premagal Rusa Danila Medvedjeva.

Avstralec, ki je na turnirju postavljen kot enajsti nosilec pariškega turnirja, komaj verjame, kaj mu letos uspeva, saj je vedno mislil, da za dobro igro na pesku potrebuje vroče in suhe pogoje, a vemo, da je v zadnjih dneh vreme v Parizu precej deževno in vlažno. V teh razmerah je uspel premagati Rusa Danila Medvedjeva, petega nosilca turnirja.

I need to find the name of this legend!!! Message me on instagram, I need you for the next round 😍👊🙌 https://t.co/VCOvzXmTWh — alex de minaur (@alexdeminaur) June 1, 2024

Moram najti ime te legende

Alex de Minaur, ki se do letošnjega leta v Parizu ni prebil čez drugi krog, pa ima na tribunah mladega navijača in med njima se je očitno spletla tesna prijateljska vez. Njuna zgodba je navdušila marsikaterega ljubitelja športa, saj De Minaur na družabnih omrežjih prosil za pomoč, da bi lahko našel fanta, ki tako vneto navija zanj.

"Moram najti ime te legende. Pošlji mi sporočilo na Instagram, potrebujem te v naslednjem krogu," je zapisal Avstralec in zraven priložil video fanta, ki na tribunah navija zanj. Mladi navijač se je spet vrnil in spet zavzeto navijal za 25-letnega teniškega igralca. Po veliki zmagi v osmini finala sta si z mladim teniškim navdušencem padla v objem.

Paul is a legend!!! 👊🙌 We keep on going!!! https://t.co/OCtvnghuBs — alex de minaur (@alexdeminaur) June 3, 2024

Po vsaki točki ga je slišal, tudi na velikem igrišču

Po veliki zmagi so trenutno enajstega igralca sveta vprašali, ali ga bo mladi navijač spremljal tudi v naslednjem krogu in kako sta prišla v stik. Ta je brez obotavljanja odgovoril, da zagotovo spet računa na navijanje mladega dečka. "Morda ga moram spraviti na turnejo iz tedna v teden (smeh op. p.). Našli smo ga v čudovitem svetu družabnih omrežij. Pripeljali smo ga na tekmo. Prišel je s prijatelji in trenerjem. Super ga je bilo videti. Tudi na velikem igrišču sem ga slišal po vsaki točki. Ima poseben glas. Mislim, da se bo jutri (v torek op. p.) z menoj spočil na treningu in bo tudi na naslednjem dvoboju," je na novinarski konferenci povedal De Minuar.

Foto: Guliverimage

V četrtfinalu ga čaka težko delo

Alex de Minaur bo imel v sredo zvečer v četrtfinalu spet zelo zahtevno delo, potem ko mu bo nasproti stal Aleksander Zverev, ki na pesku kaže zelo dobro formo. Igralca sta med seboj odigrala ker devet medsebojnih dvobojev, tehtnica pa je odločno na strani Nemca, ki v zmagah vodi s 7:2. Bo mladi navijač s svojim navijanjem spet pomagal Avstralcu?

