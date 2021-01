Pod balkonom Đokovića odmeva glasba in pleše se srbsko kolo #video

Novak Đoković je trenutno v mestu Adelaide, kjer je v obvezni karanteni in se pripravlja za novo sezono. Srbski zvezdnik in še pet najboljših igralcev in igralk so nastanjeni v Adelaide, kjer bo potekal tudi ekshibicijski turnir, medtem ko se ostali igralci pripravljajo v Melbournu, prizorišču OP Avstralije.

Novak Djokovic is given boost by fans with a Serbian dance outside his hotel balcony in Adelaide as he quarantines pic.twitter.com/3AUlnSVaeF — Reuters (@Reuters) January 22, 2021

Nole pa ima tudi v Avstraliji veliko navijačev. Praktično ga dnevno obiskujejo pod njegovim balkonom in vsak si želi z njim spregovoriti vsaj kakšno besedo. Pravzaprav vidimo tam od najmlajših teniških navdušencev pa do starejših navijačev. Nazadnje je pod njegovim oknom odmevala srbska glasba, ob tem pa so njegovi navijači plesali srbsko kolo. Beograjčan svoje zveste navijače vselej pozdravi z nasmehom.

Gostoval tudi v radijski oddaji

Hotel dnevno obiskujejo tudi tamkajšnji novinarji, ki zabeležijo skoraj vsak Đokovićev korak. V današnji tehnologiji se je vključil tudi v eno izmed radijskih oddaj in se spominjal, kako je pred 14 leti bil prvič v Adelaide. Voditelja sta mu tudi pokazala fotografijo od takrat.

"Zelo dobro se tega spominjam. Mislim, da sem takrat prvič v življenju vozil avtomobil. Prav tukaj nekje blizu Adelaide. Vozil sem v puščavi, ne vem kje točno. Spominjam se, da sem se ves tresel, ko so mi nasproti prihajala druga vozila. Pravzaprav sem se takrat učil vozit," je povedal 17-kratni zmagovalec turnirjev za grand slam.

Najtežji nasprotnik je Nadal

Teniško združenje ATP je naredilo anketo, kjer so najboljše igralce spraševali, kdo je za njih najtežji nasprotnik. Đoković ob tem vprašanju ni veliko razmišljal in izstrelil ime Nadal. Kako tudi ne, potem ko sta v karieri odigrala 28 finalov.

Nadal je izbral Rogerja Federeja. "Verjetno Nadal. Ko sem prišel na turnejo je bil Federer najboljši igralec na svetu. Vsa ta leta hodiva po isti poti," je povedal Španec.