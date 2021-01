Nič kaj lahko delo za Novaka Đokovića in srbsko ekipo

Srbija, branilka naslova v teniškem pokalu ATP, ki jo vodi številka 1 na svetu Srb Novak Đoković, ima izjemno težak žreb za letošnjo izvedbo tekmovanja, ki bo od 1. do 5. februarja v Melbournu. V skupinskem delu turnirja, letos bo zaradi covidnih omejitev nastopilo le 12 reprezentanc, Srbijo v skupini A čakata Nemčija in Kanada.

Prav tako bo letos pokal ATP zaradi protikoronskih protokolov potekal le v enem mestu in ne v več mestih kot lani ob ustanovitvi. Organizatorji so v luči koronske pandemije obenem prepolovili nagradni sklad, ki bo letos znašal 7,5 milijona dolarjev (6,16 milijona evrov).

Branilce naslova Srbe čaka v prvem delu tekmovanja tekma z Nemčijo pod vodstvom Alexandra Zvereva ter Kanado, ki jo zastopata Denis Shapovalov in Miloš Raonić.

"Prva skupina žreba je precej, precej brutalna s Srbijo, Nemčijo in Kanado," meni teniški komentator Mark Petchey.

V skupini B bo španski zvezdnik Rafael Nadal vodil svojo reprezentanco proti Grčiji in Avstraliji, ki je prejela posebno povabilo za nastop na turnirju reprezentanc, nekakšnem svetovnem prvenstvu ekip.

Zmagovalec odprtega prvenstva ZDA Dominic Thiem bo z Avstrijo v skupini C igral proti Italiji in Franciji, v skupini D pa so Rusija, Argentina in Japonska.

Lani je Đoković uspešno uporabil turnir kot ogrevanje za OP Avstralije in najprej Srbijo v finalu popeljal do zmage nad Španijo, nato pa na peti celini osvojil še svoj osmi grand slam, skupno pa 17. v karieri.