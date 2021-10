45-letni Philippoussis je v svoji karieri samo s turnirskimi nagradami zaslužil okrog sedem milijonov dolarjev (šest milijonov evrov). Foto: Guliverimage

Razkošno življenje ga je pripeljalo na dno

Mark Philippoussis je konec 90. let veljal za enega najboljših teniških igralcev. V karieri je zmagal na enajstih turnirjih za grand slam, treh zmag se je veselil tudi v igri dvojic. Med drugim je zaigral na zaključnem turnirju masters, lahko se pohvali tudi z dvema finalnima nastopoma na turnirjih za grand slam (OP ZDA 1998 in Wimbledon 2003).

45-letni Philippoussis je v svoji karieri samo s turnirskimi nagradami zaslužil okrog sedem milijonov dolarjev (šest milijonov evrov). A njegovo razkošno življenje in razsipništvo sta ga pripeljala tako daleč, da je prijatelja prosil za denar, da si je lahko kupil hrano.

Prišli so mračni dnevi. Foto: Guliverimage

"Družina mi pomeni vse. Sanjal sem, da bi postal profesionalni teniški igralec, in moja družina je naredila vse za to. Oče je delal v banki in dal odpoved, da bi mi pomagal izpolniti sanje. Dobra stvar je bila, da sem lahko skrbel za oba starša, da se jima ni bilo treba vrniti v službo. Vseeno pa so prišli težki časi, ko so me ustavile poškodbe," je v uvodu povedal Philippoussis.

Nekdanji deveti igralec sveta je priznal, da ni kot profesionalni športnik nikoli razmišljal, da lahko v življenju pridejo tudi mračni dnevi. "Pravijo, da je treba varčevati za takšne dni. Ničesar si nisem mogel privoščiti. Prijatelje sem prosil za denar hrano. Sedem dni smo jedli le testenine, za katere je moja mama govorila, da je hrana za siromašne ljudi."

Kupil si je avto za sto tisoč dolarjev, ker ni želel domov s taksijem

Danes pravi, da bi sam sebe velikokrat označil za bedaka, in le nasmehne se, ko se spomni, kaj vse je počel. "Menjal sem avtomobile iz čistega dolgčasa ali ko sem si pogledal kakšen film. Smešno je, da sem lahko kupil porscheja, ker sem ga videl v filmu. Dal sem sto tisoč dolarjev za avtomobil dodge viper, ker nisem želel domov s taksijem. Naslednji dan sem ga prodal," je svoje nespametne poteze razložil Avstralec v oddaji SAS Avstralija.

"Lahko sem dobil, kar sem si želel. In ko sem nekaj naredil, mi je bilo že čez pet minut dolgčas. Takoj sem vedel, da me to ne osrečuje in motivira."

Danes želi biti boljši mož in oče

Priznava, da ničesar ne obžaluje in da se je iz tega veliko naučil. Danes je njegova motivacija, da je boljši mož ženi in boljši oče svojim otrokom. "Povsem preprosto je. Eno poglavje v življenju sem imel kot teniški igralec, v drugih poglavjih pa želim biti boljši mož in oče," je priznal.

Nekdanji teniški igralec se je leta 2013 poročil z nekdanjo romunsko manekenko Silvano Lovin, s katero imata hčerko in sina.