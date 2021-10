Polona Hercog se je že poslovila

Uvodni niz je obetal drugačen razplet. Tridesetletna Mariborčanka je tekmici v peti in deveti igri odvzela servis, v sedmi igri pa je imela trikrat priložnost, ki pa je ni izkoristila. Tekmica pa si ni priigrala niti ene priložnosti za odvzem igre.

V nadaljevanju se je igra popolnoma spremenila. V drugem nizu je 31-letna Latvijka Hercogovi hitro odvzela dva servisa za vodstvo s 4:1, v zadnjem nizu Mariborčanka ni osvojila niti igre.

Foto: Gulliver/Getty Images

Znova je zaigrala tudi povratnica Kim Clijsters, nekdaj prva igralka sveta. Osemintridesetletna Belgijka je v prvem krogu igrala proti Katerini Siniakovi. Na koncu je po treh nizih slavila Čehinja 6:1, 2:6, 6:2.

"Mislim, da so trenutki, ko se zares dobro počutim in so trenutki, ki nisem dovolj konstantna. To je na splošno del tega procesa. Ne bo šlo gladko in to bom poskušala izboljšati vsakokrat, ko bom na igrišču," je po dvoboju povedala Kim Clijsters.

Klepačeva in Jurakova Indian Wells končali v prvem krogu

Slovenska teniška igralka Andreja Klepač in Hrvatica Darija Jurak sta v dvojicah nastope na mastersu v Indian Wellsu končali že po uvodnem dvoboju. Sedmi nosilki enega največjih turnirjev sezone z nagradnim skladom 8.150.470 dolarjev sta presenetili Romunki Simona Halep in Elena-Gabriela Ruse, ki sta za nastop pridobili posebno povabilo.

Halepova in Rusejeva sta slovensko-hrvaško navezo v prvem krogu po uri in 49 minutah igre premagali s 7:5 in 7:6 (7).

Klepačeva je bila edina slovenska igralka na tem turnirju, ki je nastopala v konkurenci dvojic.