Padale so težke besede: Đoković ga je klical, naj pride dol #video

Novak Đoković je imel v drugem krogu OP Avstralije še en zahteven dvoboj, potem premagal Avstralca Alexeia Popyrina. Ta se je končal v štirih nizih, v dvoboju je bilo prisotnih veliko čustev. Tako med igralcema kot tudi na tribuni.

Nekdo ga je precej vznemiril. Foto: Guliverimage

Očitno je šel eden od gledalcev predaleč, saj je Srbu vseskozi nekaj prigovarjal. Prvemu igralcu sveta je v četrtem nizu prekipelo. In kaj so bile besede, ki so Beograjčana spravile s tira?

"Ne želite vedeti. Marsikaj mi rečejo na igrišču. Večino dvoboja sem toleriral. Potem sem ga pozval, da se sooči z mano. Ni imel poguma, da pride dol. Če si pogumen, pridi dol in to povej v obraz. Na daleč se mi je opravičil. Ne bom rekel, da je vse v redu. Takšne stvari me motijo, ampak to moram sprejeti. Včasih ne prenesem, če gre kdo čez mejo, in to se je zgodilo danes. Ljudje nekaj popijejo in to zagotovo vpliva."

"Želijo šov, želijo se zabavati. Nikoli nisem sodniku rekel, da naj nekoga odstrani, ampak se bom odzval, kakor sem se odzval. Če me želi žaliti, naj pride dol. Tega pa ni ravno želel."

Foto: Guliverimage

Pred naslednjim dvobojem ga čaka domača naloga

Đokovića v tretjem krogu čaka Argentinec Tomas Martin Etcheverry, trenutno 32. igralec sveta. Igralca sta do zdaj igrala dva medsebojna dvoboja, obakrat pa je zmagal 36-letni Đoković, ki trenutno ni v najboljši formi. Očitno mu nekaj malega nagaja tudi zdravje.

"Moram narediti domačo nalogo. Oba želiva zmagati. Njegova raven tenisa je veliko višja in zato se bom na podlagi najinih prejšnjih dvobojev čim bolje pripravil. Premagal je namreč (Andyja) Murrayja in (Gaela) Monfilsa," je na novinarski konferenci še povedal Đoković.

