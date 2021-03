Osemnajstletna Kanadčanka dobila prvi turnir

Za najmlajšo udeleženko turnirja, ki v celem tednu ni izgubila niza, je to prvi naslov v karieri. Z zmago je za šestnajst mest izboljšala uvrstitev na lestvici WTA; iz 88. mesta je skočila na 72.

"Šele ko so začeli postavljati zmagovalni oder in prinesli pokal, sem dojela, da sem zmagala. Globoko sem vdihnila in stopila pred mikrofon. Škoda, da temu trenutku niso mogli prisostvovati moji starši," je dejal Fernandezova, ki je tudi lani v Mehiki igrala v finalu, a tedaj na turnirju v Acapulcu.

✨ First WTA title ✨@leylahfernandez secures the title 🏆 with a 6-1, 6-4, win over Golubic!#AbiertoGNPSeguros pic.twitter.com/Tnt7C2RhZ3 — wta (@WTA) March 22, 2021

* Izid, Monterrey, WTA (197.610 evrov):

- finale:

Leylah Fernandez (Kan) - Viktorija Golubić (Švi) 6:1, 6:4.