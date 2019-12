Opravičili so se mu za velik spodrsljaj z napačno zastavo, a ... #video

Aljaž Bedene, najboljši slovenski teniški igralec, je že začel priprave na novo sezono. S 30-letnim Ljubljančanom smo govorili o pretekli sezoni in tudi o prihodnjih ciljih, dotaknili pa smo se tudi neljubega dogodka, ko so organizatorji dunajskega turnirja pod njegovo ime "prilepili" napačno zastavo.

Aljaž Bedene je letos zmagal na domačem turnirju v Portorožu. Foto: Vid Ponikvar

Letošnja sezona se je pred kratkim končala, najboljši teniški igralci pa se že pripravljajo na novo. Aljaž je letošnjo sezono opisal kot toplo-hladno, saj mu na začetku ni šlo vse po načrtih, ob koncu pa je bilo veliko bolje.

"Glede na slabši začetek sezone je bil konec leta odličen, pravzaprav nad pričakovanji. Sploh zato, ker sem sredi leta že obupal oziroma sem si želel, da bi bilo sezone konec. Dva tedna odmora sta mi prišla zelo prav. Ko sem prišel na turnir v Portorož, mi je tista zmaga dala še dodaten motiv. Od tam se je začelo dogajati tako, kot si želi vsak. Torej čim več zmag in čim boljše igre. Novo sezono oziroma pripravljalno obdobje začenjam z dobrimi vtisi," je uvodoma povedal Bedene.

Želi si priti med 30 najboljših ali še "Vidim priložnost, da bi prišel med najboljšo trideseterico ali še višje." Foto: Getty Images

Aljaž, ki je trenutno 58. igralec sveta, si v prihodnji sezoni želi napredovati. Meni, da igra dober tenis, a želi določene stvari še izboljšati, čeprav je star 30 let. Leta ga sploh ne motijo, saj je na turneji kar nekaj starejših igralcev, ki igrajo svoj najboljši tenis.

"Sam pri sebi vidim, da je mogoče izboljšati marsikatero stvar. To je moj prvi cilj, drugi cilj pa je izboljšati najboljšo uvrstitev, ki je 43. mesto. Verjamem, da sem tega sposoben, na podlagi zaključka letošnjega leta pa je motivacija še toliko višja. Vidim priložnost, da bi prišel med najboljšo trideseterico ali še višje," je povedal naš sogovornik, ki mu bo iz zadnje sezone v spominu najbolj ostal wimbledonski dvoboj z Italijanom Matteom Berrettinijem, proti kateremu je izgubil v prvem krogu. "Igral sem zelo dober tenis, imel niz in break prednost, a na koncu vseeno izgubil. Verjamem, da sem izgubil zato, ker nisem imel dovolj samozavesti."

V Metzu je bil spet malo prekratek

Aljaž Bedene še vedno čaka na svojo prvo turnirsko zmago na turnirjih serije ATP. Zelo blizu ji je bil tudi letos na turnirju v Metzu v Franciji, kjer je moral premoč priznati Joju-Wilfriedu Tsongaju (6:7 (4), 7:6 (4), 6:3). "Sam bi dejal, da sem igral zelo dobro. Morda sem v eni igri psihološko nekoliko padel. Odločale so malenkosti in vem, kaj moram narediti za naprej. Trening in še enkrat trening ter psihološka priprava. Ne bom rekel, da mi je tega manjkalo. Bil sem pripravljen zmagati. Če bi v drugem nizu izkoristil 'break' žogico za 5:3, mislim, da bi lahko na koncu zmagal."

"Sam pri sebi nisem vedel, ali naj se odzovem takoj." Foto: Gulliver/Getty Images

Na Dunaju spodrsljaj z napačno zastavo

Veliko prahu je dvignil tudi turnir na Dunaju. Aljaž je tam igral zelo dobro, se uvrstil v četrtfinale, a je njegov rezultat v tem primeru ostal nekoliko v ozadju. Dunajski organizatorji so pod njegovo ime "prilepili" napačno zastavo. Aljaž je pozneje od dunajskih organizatorjev prejel opravičilo. Zmotilo ga je, ker je moral sam zaprositi zanj, namesto da bi ga organizatorji poiskali sami.

"Že pri žrebu sem videl, da so dali napačno zastavo. Sam pri sebi nisem vedel, ali naj se odzovem takoj. V tistem trenutku sem imel toliko stvari v glavi, da sem si rekel, da bom to pustil ob strani in se raje osredotočil na tekmo," se neljubega dogodka spominja Bedene.

Na olimpijske igre ne bo odšel kot turist

Prihodnja sezona bo zanj zelo naporna in polna izzivov, saj bodo na sporedu tudi olimpijske igre. Te bodo ravno v času turnirja v Umagu, ki je njegov najljubši. Vseeno bodo olimpijske igre zanj velik izziv in tudi tam si želi dobrega rezultata.

"Nisem bil še na olimpijskih igrah in enkrat si želim biti član olimpijske zasedbe. Glede na uvrstitev, ki se bo upoštevala po OP Francije, mi bo to uspelo. Vseeno so to olimpijske igre in presenečenja so mogoča. Ne bom rekel, da merim na medaljo, ampak tja ne želim odpotovati kot turist."

Aljaž Bedene je bil razglašen za najboljšega slovenskega teniškega igralca. Sezono je končal na 58. mestu lestvice ATP. V letošnji sezoni je bil štirikrat četrtfinalist turnirjev ATP, enkrat polfinalist, v Metzu pa je igral v finalu. Foto: Sportida

Preobrat, ki ga verjetno še sam ni pričakoval

Aljaž, ki bo letos na priprave odšel v Barcelono, je znan kot igralec, ki se bolje znajde na peščenih igriščih kot na trdi podlagi. Eden izmed razlogov je to, da je v Sloveniji zelo malo igrišč s trdo podlago, tudi v tem pripravljalnem obdobju zelo težko najde igrišče za trening. In zakaj se je v zadnji sezoni zgodil preobrat in je dosegel tako dobre rezultate na trdi podlagi?

"Z ekipo smo prišli do igre, ki mi ustreza tudi na trdi podlagi. Vseeno mislim, da je najpomembnejša samozavest, torej verjeti, da zmorem. Znam igrati tenis, saj že dolgo časa igram na tej ravni. Ob tem se moram prepričati, da znam dobro igrati na vseh podlagah. Mislim, da sem potreboval samo dober rezultat. Zdaj, ko sem ga dosegel, mi je ta podlaga ljubša. Zato sem se odločil, da prihodnje leto ne bom odpotoval v Južno Ameriko, ampak bom ostal v Evropi. Eden izmed glavnih razlogov za to je, da sem ob koncu sezone tako dobro igral na trdi podlagi," je še povedal Bedene.