Draper tretji polfinalist, obeta se poslastica med Italijanom in Rusom

Britanec Jack Draper je tretji polfinalist odprtega teniškega prvenstva ZDA v New Yorku. Uvrstitev med najboljše štiri je njegov najboljši dosežek na turnirjih za grand slam, zagotovil pa si jo je s četrtfinalno zmago proti Avstralcu Alexu de Minaurju. Zmagal je z izidom 6:3, 7:5 in 6:2. Pravi spektakel pa se obeta ponoči med Jannikom Sinnerjem in Daniilom Medvedjevom.

Dvaindvajsetletni Draper, 25. igralec sveta, na turnirju sploh še ni izgubil niza. V polfinalu se bo pomeril z zmagovalcem dvoboja med prvim igralcem sveta, Italijanom Jannikom Sinnerjem, in Rusom Danilom Medvedjevom.

"Prav vseeno mi je, proti komu bom igral. Njun dvoboj si bom ogledal in zagotovo užival, v polfinalu pa bom sproščen. Že do zdaj sem veliko naredil, vse kar bi bilo več, bi bil le plus. Sanje sem izpolnil že samo s tem, ker na tem največjem teniškem igrišču sploh igram," je ponosen Draper, ki, kot sam pravi, proti desetemu nosilcu ni odigral svojega najboljšega tenisa, sposoben naj bi bil še veliko več.

"Bilo je solidno, a znam še bolje. Upam, da bom to v prihodnosti dokazal," je dejal Draper, ki je De Minaurja premagal prvič v četrtem medsebojnem dvoboju. Britancu so v drugem nizu povili desno stegno, a poškodba ni bila hujše narave.

Draper je po Gregu Rusedskemu (1997), Timu Henmanu (2004) in Andyju Murrayju (2008, 2011, 2012) četrti Britanec, ki se je v odprti eri (od let 1968) v New Yorku uvrstil v polfinale.

Za Avstralca je ta poraz četrti v četrtfinalu turnirjev za grand slam, po odprtem prvenstvu ZDA 2020 ter Rolandu Garrosu in Wimbledonu letos. V polfinalu ni igral še nikoli. Draperju je sicer dvakrat vzel servis, toda to ni bilo dovolj niti za niz. Še najbolj blizu uspehu je bil v drugem, ko se je z "rebreakom" držal do izida 5:5.

V večernem delu (zgodaj zjutraj po našem času) se obeta teniška poslastica, ko bosta loparje prekrižala Jannik Sinner in Daniil Medvedjev. Italijanu je kljub slabemu začetku in škandalu zaradi dopinga uspelo ohraniti zbranost in zmagati vse štiri dozdajšnje dvoboje. V četrtfinalu se bo soočil z Daniilom Medvedjevom, ki ima odličen izkupiček na trdih igriščih in vodi s 7:5 v medsebojnih dvobojih.

OP ZDA, četrtfinale Jack Draper (Avs, 25) : Alex de Minaur (Avs, 10) 6:3, 7:5, 6:2

Jannik Sinner (Ita, 1) – Daniil Medvedjev (Rus, 5)

